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Rohstoffkurse am Abend

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Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.122,77 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 1,10 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.077,97 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Silberpreis um 2,91 Prozent auf 60,02 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 58,32 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Platinpreis um 2,31 Prozent auf 1.618,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.582,00 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nordwärts. Der Palladiumpreis gewinnt 2,13 Prozent auf 1.249,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.223,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -4,03 Prozent auf 76,28 US-Dollar, nach 79,48 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -2,18 Prozent auf 71,92 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 73,52 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -1,64 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,76 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 20:16 Uhr ab. Es geht -1,17 Prozent auf 2,95 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,99 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Aufwind. Um 19:30 Uhr zieht der Kaffeepreis um 10,08 Prozent auf 3,57 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,24 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Lebendrindpreis um -0,98 Prozent auf 2,35 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Lebendrindpreis bei 2,38 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 20:15 Uhr steht ein Minus von -1,61 Prozent auf 4,28 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 4,35 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Abschläge in Höhe von -1,60 Prozent auf 3,56 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Abschläge in Höhe von -5,28 Prozent auf 1,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,58 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,80 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,95 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 1,59 Prozent auf 319,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 314,50 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenölpreis nach. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,71 US-Dollar am Vortag auf 0,70 US-Dollar nach unten (--1,32 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr ab. Es geht -6,48 Prozent auf 3,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,21 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Mageres Schwein Preis mit Verlusten. Um 20:05 Uhr notiert der Mageres Schwein Preis -0,19 Prozent niedriger bei 0,94 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,95 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,90 Prozent auf 15,70 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 15,56 US-Dollar.

Mit dem Heizölpreis geht es indes nach unten. Der Heizölpreis gibt -2,73 Prozent auf 94,05 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 96,69 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 119,20 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (118,75 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,38 Prozent.

In der Zwischenzeit kann der Reispreis Gewinne verbuchen. Um 20:15 Uhr steigt der Reispreis um 2,25 Prozent auf 13,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,14 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt der Holzpreis am Donnerstagabend nach. Um -0,08 Prozent auf 627,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Holzpreis bei 627,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - TTF bei 50,18 Euro. Im Vergleich zum Vortag (46,39 Euro) ist das ein Aufschlag von 8,17 Prozent.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com
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