Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’174 -1.3%  SPI 19’932 -1.3%  Dow 52’348 -1.1%  DAX 24’897 -2.2%  Euro 0.9222 -0.1%  EStoxx50 6’205 -1.8%  Gold 4’084 0.2%  Bitcoin 50’420 0.2%  Dollar 0.8067 -0.2%  Öl 78.1 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
MindMaze-Aktie: Biotechunternehmen unterstützt Studie zu Kombitherapie nach Schlaganfall
Ypsomed-Aktie: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen
Franken, Euro und Dollar zeigen nur wenig Bewegung - Warum die Kuse auf der Stelle treten
Ausblick: PepsiCo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Wochentief: Goldpreis gerät nach Eskalation in Nahost erneut unter Druck
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 09.07.2026 07:48:43

SMI vorbörslich robust -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen tiefer - Japan gegen den Trend mit Gewinnen

Am Schweizer Aktienmarkt ist die Stimmung vorbörslich verhalten positiv. Auch am deutschen Aktienmarkt deutet sich eine Stabilisierung an. Die Anleger in Asien zeigen sich unentschlossen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendierte zur Wochenmitte schwächer.

Der SMI hatte zur Wochenmitte 1,3 Prozent tiefer bei 14'174,35 Punkten geschlossen.
Die Nebenwertindizes SPI und strong>SLI gaben ebenso nach und beendeten die Sitzung 1,38 Prozent schwächer bei 19'923,26 Zählern bzw. 1,42 Prozent leichter bei 2'268,15 Punkten.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag zum Start mit leicht positiven Vorzeichen zeigen.

Am Donnerstag blicken Anleger gespannt auf die Kursreaktionen der Aktien von Galderma, Sandoz, Swisscom und Kühne+Nagel. Der Grund dafür ist eine tiefgreifende Umschichtung im Schweizer Leitindex (SMI): Die Titel des Hautpflegekonzerns Galderma und des Generikaherstellers Sandoz werden neu in den Kreis der Blue Chips aufgenommen. Im Gegenzug müssen die Schweizerische Post-Tochter Swisscom und der Logistikriese Kühne+Nagel den wichtigsten Aktienindex des Landes verlassen. Dass die Wahl für den Abstieg auf diese beiden Traditionsunternehmen fiel, liegt primär am sogenannten Streubesitz (Free Float) - also dem Anteil der Aktien, der frei am Markt gehandelt wird und nicht in fester Hand ist.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zum Handelsstart am Donnerstag stabilisieren.

Der DAX hatte am Vortag 2,23 Prozent niedriger bei 24'897,45 Zählern geschlossen.

Nach dem jüngsten Rückschlag zeichnet sich für den DAX am Donnerstag eine Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 25.050 Punkte.

Belastungsfaktoren kommen weiter von der erneuten Eskalation im Nahen Osten. Sie schürt Sorgen vor steigenden Ölpreisen sowie vor Inflationsdruck und einer Belastung der Konjunktur. Die Signale bleiben zwiespältig, wie bereits vor der inzwischen von US-Präsident Donald Trump für beendet erklärten Waffenruhe. Denn einerseits gab es erneute gegenseitige Angriffe, andererseits wolle der Iran laut Trump aber weiter ein Rahmenabkommen mit den USA. Irans Aussenminister Abbas Araghtschi erklärte, Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen würden nicht beginnen, solange Drohungen anhielten. Fakt ist: Die Ölpreise sind seit Montag um gut zehn Prozent nach oben geklettert - und mit ihnen die Sorgen vor dadurch bedingtem Preisauftrieb und einer Zinsreaktion der Notenbanken.

WALL STREET

Die US-Börsen gerieten zur Wochenmitte teilweise unter Druck.

Der Dow Jones Industrial beendete den Handelstag 1,09 Prozent schwächer bei 52'347,97 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte die Verlustzone unterdessen verlassen und schloss 0,20 Prozent höher bei 25'870,65 Zählern.

Das von US-Präsident Donald Trump verkündete Ende des Waffenstillands zwischen den USA und dem Iran belastete zur Wochenmitte die Wall Street. Der Aussage von Trump waren neuerliche gegenseitige Angriffe vorausgegangen, offenbar ausgelöst durch iranische Angriffe auf Handelsschiffe. Darauf hatten die USA auch die Sanktionen gegen iranische Ölverkäufe wieder in Kraft gesetzt. "Die Entwicklungen haben die Bedenken hinsichtlich der Energieversorgung und des geopolitischen Risikos neu entfacht. Die jüngste Eskalation stellt die bislang ernsthafteste Bewährungsprobe für die Waffenruhe dar", erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Die Risikostimmung falle schwach aus, aber nicht so ausgeprägt wie vielleicht angesichts der Angriffe zu erwarten sei.
Die Ölpreise reagieren mit deutlichen Aufschlägen auf die Eskalation rund um den Nahen Osten.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich auch am Donnerstag mit unterschiedlichen Tendenzen.

In Tokio kann sich der Nikkei 225 teilweise wieder von seinem Vortagesverlusten erholen und notierte zuletzt 1,07 Prozent höher bei 67'535,64 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fallen unterdessen Verluste an - der Shanghai Composite rutscht zeitweise um 0,13 Prozent auf 3'965,62 Punkte ins Minus.

Verluste werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 1,16 Prozent auf 23'919,08 Indexpunkte abwärts ging.

Die meisten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag Kursverluste verzeichnet. Ausgelöst wurde die gedrückte Stimmung durch erneute US-Militärschläge im Iran und steigende Ölpreise, was die Risikobereitschaft der Anleger spürbar dämpfte. Zudem belasteten die anhaltenden Nachwirkungen von Samsungs enttäuschendem Quartalsbericht insbesondere den südkoreanischen Markt, auch wenn sich einige Halbleiterwerte leicht erholen konnten.

An der Wall Street blieb der Trend am Vorabend uneinheitlich, nachdem das Protokoll der Juni-Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve eine weiterhin vorsichtige geldpolitische Haltung bestätigte.

Die jüngste Verkaufswelle folgt auf eine ohnehin volatile Woche für Chipaktien. Die Gewinnmitnahmen der Vorwoche hatten sich am Dienstag verschärft, da selbst ein 19-facher Sprung im operativen Quartalsgewinn von Samsung Electronics die extrem hohen Erwartungen der Investoren nicht erfüllen konnte. Zwar konnten japanische Zulieferer aus dem Halbleitersektor nach den jüngsten Einbrüchen eine Erholung einleiten, für eine allgemeine Stimmungsaufhellung in der Region reichte dies jedoch nicht aus. Anleger bleiben skeptisch, ob die künftigen Erträge im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) die aktuell hohen Bewertungen noch rechtfertigen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?

Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
08.07.26 Marktüberblick: Ölpreise ziehen an
08.07.26 SMI weiter gut behauptet
08.07.26 Logo WHS DAX Gewinne in 30 Minuten - Kostenloses Webinar heute um 08:45 Uhr
08.07.26 Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
08.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse drehen wieder nach unten
07.07.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
07.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sika, Swiss Life
02.07.26 Gold nach starker Korrektur – im Spannungsfeld geldpolitischer Treiber
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’828.26 19.54 SMJBFU
Short 15’152.16 13.55 SX0BIU
Short 15’707.35 8.86 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’174.35 08.07.2026 17:31:03
Long 13’618.00 18.90 SMB1YU
Long 13’344.32 13.94 SVBOKU
Long 12’751.58 8.89 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
09.07.26 4C Group AB Registered Shs / Quartalszahlen
09.07.26 AEON CREDIT SERVICE CO LTD / Quartalszahlen
09.07.26 AGRANA / Quartalszahlen
09.07.26 Airtel Africa / Generalversammlung
09.07.26 Airtel Africa PLC Unsponsored American Depositary Receipt Repr 10 Shs / Generalversammlung
09.07.26 Alstom S.A. / Generalversammlung
09.07.26 Alstom SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10th Sh / Generalversammlung
09.07.26 Anand Rathi Wealth Limited Registered Shs / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
09.07.26 Business NZ PMI
09.07.26 RICS Housing Price Balance
09.07.26 Investitionen in ausländische Anleihen
09.07.26 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
09.07.26 Money Supply M2+CD (YoY)
09.07.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
09.07.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
09.07.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
09.07.26 Unabhängigkeitstag
09.07.26 Retail Sales (YoY)
09.07.26 Aktuelles Konto
09.07.26 Exporte (Monat)
09.07.26 Importe (Monat)
09.07.26 Handelsbilanz
09.07.26 Handelsbilanz
09.07.26 Bruttoinlandsprodukt
09.07.26 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
09.07.26 Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr)
09.07.26 Treffen der Eurogruppe
09.07.26 Handelsbilanz
09.07.26 Produktionsertrag
09.07.26 Bauproduktion ( Jahr )
09.07.26 BNM Zinsentscheidung
09.07.26 Industrieproduktion (im Jahresvergleich)
09.07.26 Außenhandelsbilanz
09.07.26 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
09.07.26 Arbeitslosenquote
09.07.26 Haushaltsausgleich
09.07.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
09.07.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
09.07.26 BoE-Mitglied Breeden spricht
09.07.26 HVPI (Jahr)
09.07.26 HICP (Monat)
09.07.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
09.07.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
09.07.26 Haushaltsbilanz - ILS
09.07.26 Produktionsindex Herstellung ( Jahr )
09.07.26 Verbraucherpreisindex (MoM)
09.07.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
09.07.26 Kerninflation
09.07.26 12-monatige Inflation
09.07.26 Unbereinigte Inflationsrate
09.07.26 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
09.07.26 Bruttoinlandsprodukt (QoQ)
09.07.26 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
09.07.26 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
09.07.26 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
09.07.26 Zentralbankreserven USD
09.07.26 FOMC Mitglied John C. Williams spricht
09.07.26 Verkäufe bestehender Häuser ( Monat )
09.07.26 Verkäufe bestehender Häuser (Monat)
09.07.26 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
09.07.26 Sitzungsprotokoll der Banxico
09.07.26 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
09.07.26 Tagesgeldsatz
09.07.26 Zinsentscheid der CBE
09.07.26 Auktion 30-jähriger Staatsanleihen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall zieht Reissleine nach F126-Aus: Das macht die Aktie - auch TKMS, RENK & HENSOLDT im Blick
BMW-Aktie in Rot: Silbermedaille bei den Elektroautos zurück erobert - VW an der Spitze, Tesla rutscht ab
Tech-Crash im Chipsektor: DeepSeek-Bericht reisst Aktien von Intel in die Tiefe - auch AMD und Micron im Anlegerfokus
Siemens Energy-Aktie verliert weiter: Markt ignoriert JPMorgan-Konter
Waffenstillstand vorbei: SMI letztlich schwächer -- DAX rutscht unter 25'000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend in Grün
NVIDIA-Aktie im Fokus: Der Weg in den nächsten Milliardenmarkt ist geebnet
Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag billiger
RENK Aktie News: RENK gibt am Mittag nach
Analystenschar hebt nach IPO-Sperrfrist den Daumen für die SpaceX-Aktie

Top-Rankings

KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 27: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 27: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1429 -0.0022
-1.48