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Geändert am: 08.07.2026 07:18:53

Asiens Börsen uneinheitlich

An den Märkten in Asien geht es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag weitgehend mit Gewinnen.

Der SMI startete minimal tiefer und gewann im Anschluss hinzu. Er ging 0,41 Prozent fester bei 14'360,45 Punkten aus dem Handel.
Die Nebenwertindizes SPI und strong>SLI schlossen sich der Tendenz des Leitindex an, bevor die Gewinne zum Handelsende hin schrumpften. Zum Feierabend notierten sie 0,18 Prozent höher bei 20'202,92 Zählern bzw. 0,03 Prozent tiefer bei 2'300,78 Punkten.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag hauptsächlich von seiner positiven Seite. Etwas gestützt wurde der Gesamtmarkt insbesondere von den defensiven Roche und Nestlé. Denn geprägt wurde das Börsengeschehen vom markanten Einbruch der Samsung-Aktien nach eigentlich starken Zahlen, was den Tech-Sektor insbesondere in Asien, aber auch insgesamt belastet. Die Samsung-Aktien seien bereits so hoch bewertet gewesen, dass die "Flüsterschätzungen" kaum zu übertreffen gewesen seien, hiess es in Börsenkreisen.

Die Erwartungen zu erfüllen reiche in hoch bewerteten Märkten nicht mehr, schrieb Händlerin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote in einem Kommentar. Vielmehr müssten auch die hinter vorgehaltener Hand geäusserten Schätzungen übertroffen werden. Und dies sei eines der klassisches Zeichen für Bullen-Märkte im Endstadium.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt performte am Dienstag verlustreich.

Der DAX verlor anfänglich und gab auch weiterhin nach. Schlussendlich beendete er den Handelstag 1,37 Prozent tiefer bei 25'465,25 Zählern.

Am Donnerstag noch hatte der Leitindex seinen fast sechs Monate alten Höchststand getoppt, am Freitag erstmals die Marke von 25'800 Punkten übersprungen und am Montag die Marke von 25'900 Punkten erstmals getestet. In Asien war der südkoreanische KOSPI, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally geworden. Zuletzt stand jedoch ein deutliches Minus zu Buche, vor allem ausgelöst durch einen Kursrutsch der Samsung-Aktie nach Eckzahlen zum zweiten Quartal. Zwar sei das Zahlenwerk auf den ersten Blick hervorragend, doch die Aktie bereits so hoch bewertet, dass bereits alle erdenklich positiven Erwartungen eingepreist gewesen seien, erklärte Marktbeobachter Stephen Innes. Der "erste KI-Stresstest" sei damit fehlgeschlagen.

Hinzu komme, dass die US-Bank Morgan Stanley einen Wandel im KI-Markt sieht: weg von Chips und hin zu Hyperscalern, ergänzte er. Das leicht verdiente Geld mit wachstumsgetriebenen Chip- und Speicheraktien dürfte zunehmend einer breiteren zyklischen Rotation weichen, die durch den Iran-Krieg unterbrochen worden sei. Nun aber fielen die Ölpreise wieder und die Zinsen stabilisierten sich.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen unterhalb der Nulllinie.

Der Dow Jones Industrial ging mit einem Abschlag von 0,25 Prozent bei 52'924,56 Zählern in den Feierabend.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite sackte daneben 1,16 Prozent ab und schloss bei 25'818,69 Punkten.

Die Wall Street präsentierte sich damit am Dienstag schwächer. Die Abgaben im Technologie-Sektor waren auf die Zahlen von Samsung zurückzuführen. Der südkoreanische Konzern hat vorläufige Quartalsergebnisse auf Rekordniveau vorgelegt. Das reichte jedoch nicht aus, um die Nervosität der Anleger hinsichtlich der Nachhaltigkeit der KI-Nachfrage zu beruhigen, was die Aktie in Seoul um knapp 7 Prozent einknicken liess.

Die Agenda der Konjunkturdaten war am Berichtstag übersichtlich. Das Handelsbilanzdefizit hat sich im Mai deutlicher gegenüber dem Vormonat erhöht, lag mit 77,59 Milliarden Dollar aber unter der Prognose von 78 Milliarden Dollar.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch mit unterschiedlichen Tendenzen.

In Tokio bewegt sich der Nikkei 225 0,98 Prozent nach unten auf 67'590,42 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,52 Prozent auf 4'011,05 Zähler.

Gewinne werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng kräftige 2,38 Prozent auf 24'057,24 Indexpunkte aufwärts geht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’953.98 19.33 S3PBUU
Short 15’242.51 13.89 S4B3QU
Short 15’815.83 8.88 SCVB9U
SMI-Kurs: 14’360.45 07.07.2026 17:30:11
Long 13’751.53 19.33 SGBRFU
Long 13’445.28 13.69 S1B6WU
Long 12’870.52 8.86 SXEBDU
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