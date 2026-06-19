Rohstoffkurse am Abend

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Am Abend verbilligt sich der Goldpreis um -1,27 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 4.156,56 US-Dollar, nach 4.210,11 US-Dollar am Vortag.

Nach 65,84 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Freitagabend um -1,12 Prozent auf 65,10 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -2,20 Prozent auf 1.668,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.705,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -1,91 Prozent auf 1.258,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.283,00 US-Dollar.

Zudem steigt der Ölpreis (Brent). Um 1,65 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 19:30 Uhr auf 80,57 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 79,26 US-Dollar lag.

Nach 76,60 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Freitagabend um -0,10 Prozent auf 76,52 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 19:00 Uhr ab. Es geht -1,08 Prozent auf 3,20 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,23 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 1,92 Prozent auf 84,27 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 82,69 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Kohlepreis um 1,49 Prozent auf 126,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 124,30 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch