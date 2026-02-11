Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’523 0.0%  SPI 18’662 -0.2%  Dow 50’188 0.1%  DAX 24’918 -0.3%  Euro 0.9135 0.0%  EStoxx50 6’037 -0.2%  Gold 5’071 0.9%  Bitcoin 51’517 -2.6%  Dollar 0.7675 -0.1%  Öl 70.2 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis über 5'100 Dollar - Silber klettert auf 86 Dollar
Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Neutral
Société Générale: Aktien und Anleihen aus Schwellenländer besonders aussichtsreich
Commerzbank will Gewinn weiter steigern und Kostenquote senken - Aktie verliert dennoch
ETF wird aufgelöst: Tipps für Anleger bei Fusion oder Schliessung
Suche...
eToro entdecken
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate anzeigen in Währung
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte Schweizer Franken
Historisch Chartvergleich Trading-Depot Euro
Dollar
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Schweizer Franken

Historisch

Chartvergleich

Trading-Depot

Euro

Dollar

US-Arbeitsmarktbericht 11.02.2026 13:41:00

Goldpreis über 5'100 Dollar - Silber klettert auf 86 Dollar

Goldpreis über 5'100 Dollar - Silber klettert auf 86 Dollar

Der Goldpreis ist am Mittwoch wieder auf mehr als 5'100 US-Dollar gestiegen.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Silberpreis
85.24 USD 4.94%
Kaufen Verkaufen
Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 5'116 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Preis noch bei rund 5'025 Dollar gelegen.

Es ist der höchste Stand seit dem 30. Januar. Der Preis liegt damit aber noch deutlich unter seinem Rekordhoch von knapp 5'600 Dollar. Auf den damals rasanten Anstieg folgte dann Anfang Februar der Sturz bis auf fast 4'400 Dollar. Seither geht es in der Tendenz wieder nach oben. Trotz der scharfen Preiskorrektur kostet Gold aktuell aber immer noch mehr als Anfang des Jahres.

Die Anleger warten jetzt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am frühen Mittwochnachmittag ansteht. Sie erhoffen sich vor allem Aufschluss über die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Höhere Zinsen belasten tendenziell die Edelmetallpreise, da Gold und Silber keine Zinsen abwerfen. Am Freitag stehen zudem die Verbraucherpreise für den Monat Januar auf dem Kalender. Zuletzt waren die Zinssenkungserwartungen durch die Nominierung von Kevin Warsh zum US-Notenbankchef gedämpft worden.

Noch deutlicher zugelegt hat der Preis für eine Feinunze Silber zur Wochenmitte auf zuletzt rund 86 Dollar. Im frühen Handel hatte der Preis noch über 5 Dollar niedriger gelegen.

Grund für die deutlichen Gewinne von Gold und Silber seit Ende 2025 sind neben der US-Geldpolitik vor allem die vielen Krisen weltweit. Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Krisenzeiten. Auch kaufen Notenbanken wie die chinesische und indische schon länger umfangreich Gold zu, auch um sich unabhängiger vom US-Dollar zu machen. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für viele Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz, Robotik und Energie benötigt wird.

/jsl/la/mis

LONDON (awp international)

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 6: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Bildquelle: Ravital / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 13’052.51 12’332.13
Gold Krügerrand 1 oz 4’042.93 3’817.61
Gold Philharmoniker 1 oz 4’076.51 3’856.37
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 769.22 720.35
Goldbarren 250 g - philoro 32’102.33 30’855.07
Silber CombiBar® 100 g 343.02 203.91
Silber Maple Leaf 1 oz 84.63 64.96
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’541.50 2’108.39

Rohstoffe in diesem Artikel

Silberpreis 85.24 4.01 4.94

Meistgelesene Nachrichten

Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
TKMS-Aktie in Rot: Umsatz- und Gewinnrückgang im ersten Geschäftsquartal
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für UBS-Aktie
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag im Minusbereich
UBS Aktie News: UBS am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle
BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:51 Brandgefahr: BMW ruft hunderttausende Autos zurück
13:41 Nach Grönland-Streit: Nato startet Arktis-Einsatz
13:39 Elektronische Patientenakte in Deutschland soll nützlicher werden
13:36 Goldpreis steigt über 5.100 US-Dollar - Silber legt auf 86 Dollar zu
13:30 Societe Generale: Schwellenländer besonders aussichtsreich - Risiko US-Zinsen
13:23 Experten: Europa braucht deutlich mehr Rechenzentren
13:19 Gericht: Kontrolle über Chip-Hersteller Nexperia bleibt aufrecht
13:18 AKTIEN IM FOKUS: KI-Sorgen in immer mehr Branchen - Jetzt die Online-Broker
13:12 Commerzbank schließt sich europäischer Bezahl-App Wero an
13:05 Lufthansa kündigt wegen Streik umfangreiche Streichungen an