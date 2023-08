Goldpreis: Terminspekulanten "verschmähen" Gold-Futures

Erstens: So hat sich zum Beispiel die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) in der Woche zum 1. August von 476.200 auf 439.400 (-7,7 Prozent) deutlich reduziert, was auf ein nachlassendes allgemeines Interesse an Gold schliessen lässt. Zweitens: Sowohl grosse Terminspekulanten (Non-Commercials) als auch Kleinspekulanten (Non-Reportables) sind auf Wochensicht skeptischer geworden, weil sie ihr Long-Exposure besonders stark reduziert haben. Bei Grossspekulanten schlug sich dies in einem Rückgang der Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 173.600 auf 163.900 Kontrakte (-5,6 Prozent) nieder, während unter kleinen Terminspekulanten ein Rückgang von 24.600 auf 21.900 Futures (-11,0 Prozent) zu beklagen war. Richtig geschadet hat der Negativtrend an den Terminmärkten dem Goldpreis allerdings nicht, schliesslich hat er sich im Berichtszeitraum sogar um über zehn Dollar verteuert.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,20 auf 1'972,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nahe am Viermonatshoch

An den Ölmärkten herrscht weiterhin relativ gute Laune, schliesslich hat Saudi-Arabien am Donnerstag angekündigt, seine aktuelle Förderkürzung um eine Million Barrel pro Tag beizubehalten. Russland hat für September eine Kürzung um 300'000 Barrel beschlossen. Zusammen mit der Aussicht auf konjunkturelle Stützungsmassnahmen der chinesischen Regierung und angesichts der relativ robusten Entwicklung der US-Wirtschaft bewegt sich der fossile Energieträger aktuell nur knapp unter seinem Viermonatshoch. Mit Spannung warten die Marktakteure nun auf die aktuellen Daten zur chinesischen Handelsbilanz, die morgen veröffentlicht werden.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,05 auf 82,77 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,05 auf 86,19 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.ch