Goldpreis: Schwache Konjunkturdaten aus Japan

Zum Start in die neue Handelswoche präsentierte sich das gelbe Edelmetall im frühen Geschäft mit einer stabilen Tendenz.

Die am Morgen veröffentlichten Handelsbilanzzahlen aus Japan fielen gemischt aus. Bei den Exporten gab es im März ein stärker als erwartetes Minus von 11,7 Prozent p.a. zu beklagen, während bei Importen der Rückgang mit 5,0 Prozent p.a. weniger schlimm als prognostiziert ausfiel. Bereits vor dem Wochenende haben die Chinesen mit ihren Handelsdaten die Richtung vorgegeben - und die weist eindeutig bergab. In den kommenden Handelstagen dürften sich die Investoren vor allem für diverse Einkaufsmanagerindizes und Barometer zum Geschäftsklima stark interessieren. Für ein hohes Mass an Spannung und Unsicherheit dürfte damit an den Finanzmärkten gesorgt sein.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 1,40 auf 1.697,40 Dollar pro Feinunze.

Ölpreis: WTI stürzt auf 20-Jahrestief

Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies zum fünften Mal in Folge negative Vorzeichen auf aus. Innerhalb einer Woche hat sich in den USA die Zahl der Öl -Bohranlagen von 504 auf 438 (-13,1 Prozent) reduziert. Gemessen vom Jahreshoch (Mitte März) beläuft sich das Minus damit auf über 35 Prozent. Aktuell sorgen sich die Marktakteure, dass die Lagerkapazitäten für Öl zur Neige gehen könnten. Auf Tankern soll derzeit eine Rekordmenge von 160 Millionen Barrel "geparkt" sein.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 3,31 auf 14,96 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,66 auf 27,42 Dollar zurückfiel.