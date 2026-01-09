Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’351 0.2%  SPI 18’407 0.1%  Dow 49’266 0.6%  DAX 25’127 0.0%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’904 -0.3%  Gold 4’469 -0.2%  Bitcoin 72’767 0.1%  Dollar 0.8002 0.2%  Öl 62.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Microsoft951692Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
DroneShield-Aktie legt zu: Forderung nach mehr US-Militärbudget stützt
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen
Goldpreis: Hochspannung vor US-Arbeitsmarktdaten
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle erreichen neuen Rekord - SOL und ETH besonders betroffen
Teamviewer-Aktie: Umsatzziel 2025 erreicht
Suche...
eToro entdecken
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate anzeigen in Währung
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte Schweizer Franken
Historisch Chartvergleich Trading-Depot Euro
Dollar
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Schweizer Franken

Historisch

Chartvergleich

Trading-Depot

Euro

Dollar

Goldpreis und Ölpreis 09.01.2026 08:08:07

Goldpreis: Hochspannung vor US-Arbeitsmarktdaten

Goldpreis: Hochspannung vor US-Arbeitsmarktdaten

Im frühen Freitagshandel zeigte sich der Goldpreis erholt. Neue Impulse könnte er am Nachmittag erhalten.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Ölpreis (WTI)
58.49 USD 1.26%
Kaufen Verkaufen
von Jörg Bernhard

Dann steht nämlich der Dezemberbericht des US-Arbeitsministeriums zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird bei der Arbeitslosenrate ein Rückgang von 4,6 auf 4,5 Prozent erwartet und bei der Zahl neu Geschaffener Stellen ein Minus von 64.000 auf 60.000. In den kommenden Handelstagen könnte an den Goldmärkten allerdings Verkaufsdruck aufkommen, da die jährliche Neugewichtung des Bloomberg Commodity Index beginnt und dabei die Gewichtung von Edelmetallen reduziert wird. Am Abend dürften sich die Marktakteure zudem für den Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) stark interessieren. Dieser informiert einmal pro Woche über die Stimmung der verschiedenen Marktakteure bei Gold-Futures und zeigt auf, wie sich die beiden Margin-Erhöhungen Ende Dezember konkret ausgewirkt haben. Trotz dieser kurzfristigen Belastungsfaktoren bleiben die mittelfristigen Aussichten positiv. So erwarten die Analysten von HSBC, dass der Goldpreis angesichts geopolitischer Risiken, einer steigenden Verschuldung und einer starken Nachfrage bis zum ersten Halbjahr 2026 auf etwa 5'000 Dollar steigen könnte.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 23,10 auf 4'483,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Auf erhöhtem Niveau stabil

Die Ölpreise tendierten im frühen Freitagshandel den zweiten Tag in Folge bergauf und steuerten auf ihren dritten Wochengewinn zu. Unsicherheiten über die künftige Versorgung aus Venezuela sowie zunehmende Sorgen über mögliche Produktionsausfälle infolge der Unruhen im Iran waren hierfür hauptverantwortlich. Engpässe bei den Lieferströmen sanktionierten Öls sowie relativ stabile Nachfragesignale wirken dem Hintergrund eines für 2026 erwarteten Überangebots somit zumindest kurzfristig entgegen. Ausserdem wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. In der vergangenen Woche wurde mit 412 US-Ölbohranlagen ein leichter Anstieg gemeldet.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,55 auf 58,31 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,63 auf 62,62 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Bildquelle: Juri / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’973.05 11’303.90
Gold Krügerrand 1 oz 3’701.86 3’502.88
Gold Philharmoniker 1 oz 3’732.60 3’538.44
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 704.33 660.97
Goldbarren 250 g - philoro 29’423.85 28’284.68
Silber CombiBar® 100 g 331.71 211.96
Silber Maple Leaf 1 oz 79.79 61.20
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’303.29 1’950.86

Meistgelesene Nachrichten

Trump schiesst gegen US-Rüstungskonzerne - Folgen für die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS?
D-Wave Quantum-Aktie schwächelt dennoch: Übernahme von Quantum Circuits setzt neuen Meilenstein
Goldpreis: Bergab vor Datenflut vom US-Arbeitsmarkt
DroneShield-Aktie mit Atempause: Rekordaufträge, neue Führung und ADF-Kooperation
NVIDIA-Aktie im Blick: Neue Vorgaben für chinesische Bestellungen des H200-Chips
Shell rechnet mit Produktionsanstieg, Downstream belastet Gewinn - Aktie in Rot
Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag im Plus
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag mit Kursplus
Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:35 AKTIE IM FOKUS: Teamviewer steigen vorbörslich - Umsatzziel für 2025 erreicht
08:21 Deutsche Industrie bleibt überraschend auf Erholungskurs
08:17 OTS: BNP Paribas Real Estate Holding GmbH / Stabiler deutscher ...
08:14 Aktien Frankfurt Ausblick: Solider Start - US-Arbeitsmarktdaten erwartet
08:05 ROUNDUP/Meteorologen: Schlimmste Befürchtungen treten nicht ein
08:03 ROUNDUP/Moskau: Russland schoss mit Mittelstreckenrakete Oreschnik
07:45 TeamViewer-Aktie: Vorläufige Zahlen für 2025 im Rahmen der Erwartungen
07:37 Meteorologen: Schlimmsten Befürchtungen treten nicht ein
07:31 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet
07:23 Moskau: Russland schoss mit Mittelstreckenrakete Oreschnik