thyssenkrupp nucera-Aktie fällt: Jahresumsatzausblick unter Markterwartung
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Web3-Plattform DappRadar macht dicht - Token unter Druck
EZB-Ratsmitglied Nagel: Euro-Aufwertung belastet, ist aber kein Risiko für die Stabilität
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rohstoffkurse aktuell 24.11.2025 20:43:14

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.115,35 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 1,22 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.065,89 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Silberpreis um 1,90 Prozent auf 50,99 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 50,04 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Platinpreis um 2,21 Prozent auf 1.550,50 US-Dollar zu. Gestern war der Platinpreis noch 1.517,00 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 20:38 Uhr auf. Es geht 1,70 Prozent auf 1.403,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.380,00 US-Dollar stand.

Nach 62,56 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Montagabend um 1,39 Prozent auf 63,38 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 1,43 Prozent auf 58,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 58,06 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt der Baumwolle am Montagabend nach. Um -0,66 Prozent auf 0,61 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,61 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 20:16 Uhr steht ein Minus von -1,47 Prozent auf 3,01 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 3,06 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Kaffeepreis um 2,97 Prozent auf 4,07 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,00 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Lebendrindpreis um -3,38 Prozent auf 2,07 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Lebendrindpreis bei 2,14 US-Dollar.

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,29 Prozent auf 4,24 US-Dollar, nach 4,26 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -2,94 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,14 US-Dollar.

Nach 1,42 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Montagabend um -3,83 Prozent auf 1,37 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenpreis um -0,33 Prozent auf 11,21 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,25 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -0,35 Prozent auf 314,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 315,10 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,24 Prozent auf 0,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:08 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,34 Prozent stärker bei 0,15 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,05 Prozent auf 4,53 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,58 US-Dollar.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,29 Prozent.

Indes gewinnt der Milchpreis hinzu. Für den Milchpreis geht es nach 17,17 US-Dollar am Vortag auf 17,18 US-Dollar nach oben (+0,06Prozent).

Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -2,03 Prozent auf 63,67 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 64,99 US-Dollar stand.

Zudem steigt der Kohlepreis. Um 0,58 Prozent verstärkt sich der Kohlepreis um 19:46 Uhr auf 95,85 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 95,30 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Reispreis bei 10,42 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,29 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,45 US-Dollar).

Nach 538,50 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Montagabend um -1,11 Prozent auf 532,50 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.ch


Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 11’035.27 10’514.79
Gold Krügerrand 1 oz 3’404.03 3’261.12
Gold Philharmoniker 1 oz 3’432.30 3’294.22
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 647.66 615.35
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 27’082.67 26’311.89
Silber CombiBar® 100 g 251.89 155.91
Silber Maple Leaf 1 oz 49.38 41.46
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’525.25 1’291.16

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
