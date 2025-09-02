Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’132 -0.4%  SPI 16’797 -0.5%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’676 -1.5%  Euro 0.9367 -0.1%  EStoxx50 5’322 -0.8%  Gold 3’481 0.1%  Bitcoin 88’540 1.4%  Dollar 0.8050 0.5%  Öl 69.2 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Deutsche Bank-Analyse: Overweight-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von Morgan Stanley
HHLA-Aktie in Rot: Marcus Vitt zum Aufsichtsratschef berufen
Partners Group-Aktie weit im Plus: Gewinn zieht dank hoher Performance Fees kräftig an
Stanley Druckenmiller: So ist das Depot des Starinvestors im 2. Quartal 2025 aufgestellt
Suche...
Rohstoff-Marktbericht 02.09.2025 13:17:06

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 3.484,61 US-Dollar und damit 0,23 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 3.476,60 US-Dollar.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 40,56 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (41,24 US-Dollar).

Nach 1.409,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Dienstagmittag um -0,85 Prozent auf 1.397,50 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.138,50 US-Dollar) geht es um -0,97 Prozent auf 1.127,50 US-Dollar nach unten.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,72 Prozent auf 69,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 68,15 US-Dollar.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 2,75 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf 65,76 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 64,01 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,18 Prozent auf 0,65 US-Dollar, nach 0,65 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Kakaopreis mit einem Kursgewinn. Um 13:01 Uhr notiert der Kakaopreis 0,04 Prozent stärker bei 5.294,00 Britische Pfund. Am Vortag lag der Preis bei 5.295,00 Britische Pfund.

Nach 3,98 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagmittag um -0,56 Prozent auf 3,96 US-Dollar gesunken.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,39 Prozent auf 284,10 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 283,60 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Weizenpreis bergab. Um 12:45 Uhr steht ein Minus von -0,13 Prozent auf 186,25 Euro zu Buche. Gestern tendierte der Weizenpreis noch bei 187,00 Euro.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Zuckerpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 0,16 US-Dollar lag, wird der Zuckerpreis um 13:03 Uhr auf 0,16 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,00 US-Dollar) geht es um -2,45 Prozent auf 2,94 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Rapspreis bei 470,75 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (467,25 Euro).

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 3,52 Prozent auf 62,08 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 59,97 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 12:18 Uhr zieht der Kohlepreis um 0,10 Prozent auf 96,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 96,45 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com

UBS am 01.09.2025

Chart
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 9’355.62 8’879.80
Gold Krügerrand 1 oz 2’869.43 2’760.32
Gold Philharmoniker 1 oz 2’893.26 2’788.35
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 545.95 520.85
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 23’127.06 22’120.49
Silber CombiBar® 100 g 221.48 129.75
Silber Maple Leaf 1 oz 40.02 33.27
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’209.45 1’022.54

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA, Microsoft & Co.: Die 10 grössten US-Aktienpositionen der Zurich Insurance Group im Q2 2025
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Stadler Rail-Aktie profitiert: Konsortium zieht Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn an Land
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT steigen: Rheinmetall und Andoya Space planen Partnerschaft
Nestlé-Aktie unter Druck: Konzernchef Laurent Freixe nach Affäre mit Mitarbeiterin entlassen
BYD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Aufwind
Q2 2025: Diese Aktien hat Fisher Asset Management im Depot
NVIDIA-Aktie: Analyst sieht Chancen auf 9 Billionen Dollar Bewertung bis 2030
Was Analysten von der NVIDIA-Aktie erwarten

Top-Rankings

Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}