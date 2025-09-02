Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 3.484,61 US-Dollar und damit 0,23 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 3.476,60 US-Dollar.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 40,56 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (41,24 US-Dollar).

Nach 1.409,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Dienstagmittag um -0,85 Prozent auf 1.397,50 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.138,50 US-Dollar) geht es um -0,97 Prozent auf 1.127,50 US-Dollar nach unten.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 1,72 Prozent auf 69,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 68,15 US-Dollar.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 2,75 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf 65,76 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 64,01 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -0,18 Prozent auf 0,65 US-Dollar, nach 0,65 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Kakaopreis mit einem Kursgewinn. Um 13:01 Uhr notiert der Kakaopreis 0,04 Prozent stärker bei 5.294,00 Britische Pfund. Am Vortag lag der Preis bei 5.295,00 Britische Pfund.

Nach 3,98 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagmittag um -0,56 Prozent auf 3,96 US-Dollar gesunken.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,39 Prozent auf 284,10 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 283,60 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Weizenpreis bergab. Um 12:45 Uhr steht ein Minus von -0,13 Prozent auf 186,25 Euro zu Buche. Gestern tendierte der Weizenpreis noch bei 187,00 Euro.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Zuckerpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 0,16 US-Dollar lag, wird der Zuckerpreis um 13:03 Uhr auf 0,16 US-Dollar beziffert.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,00 US-Dollar) geht es um -2,45 Prozent auf 2,94 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Rapspreis bei 470,75 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (467,25 Euro).

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 3,52 Prozent auf 62,08 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 59,97 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 12:18 Uhr zieht der Kohlepreis um 0,10 Prozent auf 96,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 96,45 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.ch