Franken, Euro, US-Dollar: Warum es am Devisenmarkt nur wenig Bewegung gibt
BHP und Rio Tinto-Aktie: Trump signalisiert Rückhalt für Bergbaupläne
HT5-Aktie: Definitive Nachlassstundung bis 25. Februar 2026 verlängert
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern
BACHEM-Aktie: CEO Meier nicht länger mit Doppelrolle - Van Hees wird neuer COO
Plus500 Depot
Goldpreis und Ölpreis 20.08.2025 08:37:02

Goldpreis: Auf Dreiwochentief abgerutscht

Goldpreis: Auf Dreiwochentief abgerutscht

Der Goldpreis zeigt derzeit zwar keine starken Ausschläge, allerdings bewegt er sich sukzessive in tiefere Regionen.

Goldpreis
3324.45 USD 0.27%
von Jörg Bernhard

Mittlerweile ist er auf dem niedrigsten Stand seit drei Wochen angelangt. Verantwortlich hierfür waren ein stärkerer Dollar und die zunehmende Risikobereitschaft der Anleger infolge geopolitischer Entspannungssignalen. Märkte warten zudem gespannt auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell, die am Freitag im Rahmen des Symposiums in Jackson Hole erwartet wird. Dabei hoffen Investoren auf Hinweise zur weiteren Zinspolitik. Der Dollarindex kletterte auf den höchsten Stand seit über einer Woche und macht Gold damit für Käufer ausserhalb des Dollarraums teurer. Am Abend dürften die Protokolle der Fed-Sitzung vom Juli (20.00 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Die Zins-Futures des FedWatch-Tool des US-Terminbörsenbetreibers CME Group deuten derzeit auf zwei Zinssenkungen um je 25 Basispunkte im Jahr 2025 hin, wobei die erste Senkung am 17. September erwartet wird. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario beläuft sich auf fast 62 Prozent.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 4,70 auf 3'363,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Höher nach API-Wochenbericht

Der Ölpreis bewegt sich im frühen Mittwochshandel leicht im Plus. Unterstützung erhielt der fossile Energieträger u.a. durch Meldungen einer robusten Ölnachfrage in den USA. Laut Daten des American Petroleum Institute (API) sanken nämlich die US-Rohöllagerbestände in der Woche bis zum 15. August um 2,42 Millionen Barrel. Die Benzinbestände gingen um 956#000 Barrel zurück, während die Destillatbestände (z. B. Diesel und Heizöl) um 535'000 Barrel stiegen. Neue Impulse könnte im weiteren Tagesverlauf der für den Nachmittag angekündigte "offizielle" Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA (16.30 Uhr) liefern.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,23 auf 62,58 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,26 auf 66,05 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Hier finden Sie aktuelle Realtime-Kurse von Gold
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Franken, Euro, US-Dollar: Warum es am Devisenmarkt nur wenig Bewegung gibt

Bildquelle: FikMik / Shutterstock.com,farbled / Shutterstock.com
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 8’972.58 8’496.46
Gold Krügerrand 1 oz 2’747.49 2’642.88
Gold Philharmoniker 1 oz 2’770.31 2’669.71
Gold Vreneli 20 Franken 522.75 498.69
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 22’169.45 21’162.16
Silber CombiBar® 100 g 212.62 121.51
Silber Maple Leaf 1 oz 37.26 30.71
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’120.82 940.10

finanzen.net News

