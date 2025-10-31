Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
31.10.2025 
Der Goldpreis liegt am Abend bei 3.997,81 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 20:40 Uhr um -1,01 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.038,69 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis -0,80 Prozent niedriger bei 48,61 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 49,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.580,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,32 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.617,50 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -0,68 Prozent auf 1.451,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.461,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 19:45 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,54 Prozent auf 65,07 US-Dollar. Am Vortag standen noch 65,00 US-Dollar an der Tafel.

Nach 60,57 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Freitagabend um 0,58 Prozent auf 60,92 US-Dollar gestiegen.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,65 US-Dollar am Vortag auf 0,66 US-Dollar nach oben (+0,64Prozent).

Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagabend hinzu. Um 2,39 Prozent auf 2,90 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 2,83 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Maispreis am Freitagabend hinzu. Um 0,17 Prozent auf 4,31 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,30 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Mastrindpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,47 US-Dollar) geht es um -2,56 Prozent auf 3,38 US-Dollar nach unten.

Zudem fällt der Orangensaftpreis. Um -2,31 Prozent reduziert sich der Orangensaftpreis um 19:00 Uhr auf 1,69 US-Dollar, nachdem der Orangensaftpreis am Vortag noch bei 1,73 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 19:20 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,80 Prozent auf 11,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,91 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,84 Prozent auf 321,40 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 315,60 US-Dollar.

Nach 0,50 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Freitagabend um -2,07 Prozent auf 0,49 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 3,92 Prozent auf 4,11 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 3,96 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,65 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,81 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,92 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,91 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Rapspreis im Aufwind. Um 19:00 Uhr zieht der Rapspreis um 0,52 Prozent auf 481,00 Euro an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 478,50 Euro gemeldet wurde.

Daneben wertet der Heizölpreis um 19:31 Uhr ab. Es geht -1,22 Prozent auf 64,19 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 64,99 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Kohlepreis Verluste. Um 18:59 Uhr fällt der Kohlepreis um -0,27 Prozent auf 92,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 93,15 US-Dollar an der Tafel.

Nach 10,24 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Freitagabend um 0,29 Prozent auf 10,27 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -1,10 Prozent auf 537,00 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 543,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Bildquelle: ssuaphotos / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 10’747.01 10’189.26
Gold Krügerrand 1 oz 3’311.83 3’161.40
Gold Philharmoniker 1 oz 3’339.33 3’193.50
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 630.12 596.53
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller 26’360.00 25’498.08
Silber CombiBar® 100 g 245.99 149.60
Silber Maple Leaf 1 oz 47.43 39.50
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller 1’462.28 1’227.98

