Swiss Prime Site emittiert Bond über 500 Mio Euro mit Laufzeit von 6 Jahren
Zürich (awp) - Die Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site (SPS) hat erstmals eine Anleihe in Euro ausgegeben. Die Euro-Anleihe im Umfang von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von sechs Jahren und einen jährlichen Zins von 3,125 Prozent.
Die Anleihe sei auf grosses Interesse gestossen und mehr als achtfach überzeichnet worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Diese Platzierung soll die Finanzierungsquellen weiter diversifizieren und die finanzielle Flexibilität und Widerstandsfähigkeit des Unternehmens erhöhen.
Gleichzeitig werde damit die Investorenbasis verbreitert und das Wachstum des Portfolios gestützt, hiess es.
Der Coupon von 3,125 Prozent auf die Anleihe in Euro entspricht laut SPS einem jährlichen Zins in Schweizer Franken von 0,87 Prozent und damit in etwa dem für Finanzierungen in Franken zu erwartenden Zinssatz.
Der Nettoerlös aus der Transaktion wird zur Finanzierung oder Refinanzierung von förderfähigen Projekten und Vermögenswerten von Swiss Prime Site verwendet.
