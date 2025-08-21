Anleihe: Zug Estates nimmt 100 Mio Franken für knapp 7 Jahre auf

(Ergänzt um Verwendungszweck der Mittel)

Zürich (awp) - Die Zug Estates Holding AG emittiert unter Federführung von UBS und Zürcher Kantonalbank eine Anleihe zu folgenden Konditionen:

Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,250% Emissionspreis: 100,259% Laufzeit: 6,979 Jahre, bis 17.09.2032 Liberierung: 25.09.2025 Yield to Mat.: 1,211% Spread (MS): +92 BP Spread (Govt.): +109 BP ISIN: CH1471403795 Kotierung: SIX, ab 23.09.2025 Stückelung: 5000 Fr.

Die Emissionserlöse werden zur Refinanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss dem Green Finance Framework von Zug Estates verwendet, wie das Unternehmen am Abend mitteilte.

