|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.08.2025 19:03:36
Anleihe: Zug Estates nimmt 100 Mio Franken für knapp 7 Jahre auf
(Ergänzt um Verwendungszweck der Mittel)
Zürich (awp) - Die Zug Estates Holding AG emittiert unter Federführung von UBS und Zürcher Kantonalbank eine Anleihe zu folgenden Konditionen:
Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,250% Emissionspreis: 100,259% Laufzeit: 6,979 Jahre, bis 17.09.2032 Liberierung: 25.09.2025 Yield to Mat.: 1,211% Spread (MS): +92 BP Spread (Govt.): +109 BP ISIN: CH1471403795 Kotierung: SIX, ab 23.09.2025 Stückelung: 5000 Fr.
Die Emissionserlöse werden zur Refinanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss dem Green Finance Framework von Zug Estates verwendet, wie das Unternehmen am Abend mitteilte.
pre/cg/cf
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Jackson Hole: US-Börsen tiefer -- SMI gibt letztlich nach -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen überwiegend tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Donnerstag nach, während der deutsche Leitindex sich kaum vom Fleck bewegte. An der Wall Street kommt es am Donnerstag zu Abgaben. An den wichtigsten Aktienmärkten in Asien ging es am Donnerstag mehrheitlich abwärts.
Top-Rankings
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}