Anleihe: Walliser KB stockt 1,0%-Anleihe 2034 um 110 Mio Franken auf
Zürich (awp) - Die Walliser Kantonalbank (WKB) stockt unter Federführung der Luzerner und Basler Kantonalbank sowie von J.Safra Sarasin eine Anleihe (2025-2034) zu folgenden Konditionen auf:
Betrag: 110 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 210 Mio Fr. Coupon: 1,000% Emissionspreis: 101,25% Laufzeit: 8,742 Jahre, bis 28.07.2034 Liberierung: 30.10.2025 Yield to Mat.: 0,851% Spread (MS): +49 BP Spread (Govt.): +74 BP ISIN prov.: CH1462975157 ISIN: CH1441314148 Kotierung: SIX, ab 28.10.2025
