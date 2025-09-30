Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’020 0.1%  SPI 16’639 0.1%  Dow 46’316 0.2%  DAX 23’741 0.0%  Euro 0.9363 0.1%  EStoxx50 5’502 -0.1%  Gold 3’804 -0.8%  Bitcoin 89’999 -1.3%  Dollar 0.7972 0.0%  Öl 67.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Alibaba-Aktie mit Kursgewinnen: Unternehmen profitiert weiter von optimistischen Experten-Kommentaren
Bank of America traut der Satelliten-Aktie AST SpaceMobile kräftiges Wachstum zu
Firefly Aerospace-Aktie unter Druck: Alpha-Rakete bei Testlauf zerstört
Euro zu Franken und Dollar etwas höher - Worauf Anleger am Dienstag besonders achten
Investment-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
Suche...
200.- Saxo-Deal
30.09.2025 12:03:36

Anleihe: Walliser KB stockt 1,0%-Anleihe 2034 um 110 Mio Franken auf

Zürich (awp) - Die Walliser Kantonalbank (WKB) stockt unter Federführung der Luzerner und Basler Kantonalbank sowie von J.Safra Sarasin eine Anleihe (2025-2034) zu folgenden Konditionen auf: 

Betrag:           110 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Totalbetrag neu:  210 Mio Fr.
Coupon:           1,000%
Emissionspreis:   101,25%
Laufzeit:         8,742 Jahre, bis 28.07.2034
Liberierung:      30.10.2025
Yield to Mat.:    0,851%
Spread (MS):      +49 BP
Spread (Govt.):   +74 BP
ISIN prov.:       CH1462975157
ISIN:             CH1441314148
Kotierung:        SIX, ab 28.10.2025

pre

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Immer weniger Bitcoin verfügbar - Welche Folgen das für Investoren hat
Rheinmetall-Aktie mit Verschnaufpause nach Rekord - DroneShield, RENK und HENSOLDT mit neuen Bestmarken
Wolfspeed-Aktie vervielfacht sich: Heftige Kurssprünge nach Insolvenzverfahren
Möglicher US-Shutdown im Blick: SMI pendelt um die Nulllinie -- DAX zeigt sich kaum verändert -- China-Börsen vor Feiertagspause fest - Japan mit Verlusten
thyssenkrupp-Aktie sinkt jedoch: Börsengang von TKMS - Marktpotenzial soll sich verdoppeln
Canopy Growth-Aktie im Aufwind - Kursrally im Cannabissektor nach Trump-Beitrag
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verzeichnet am Abend herbe Einbussen
Lufthansa-Aktie in Grün: Stellenabbau soll Margenanstieg sichern
Addex-Aktie zieht an: Biotechunternehmen sieht sich nach zweitem Quartal auf Kurs

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}