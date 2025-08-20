|
20.08.2025 12:57:36
Anleihe: OC Oerlikon nimmt mit Doppeltranche 350 Mio Fr. auf
ürich (awp) - OC Oerlikon emittiert unter Federführung Safra Sarasin, Commerzbank, BS und ZKB eine Doppel-Anleihe zu folgenden Konditionen auf:
1. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,375% Emissionspreis: 100,088% Laufzeit: 2 Jahre, bis 03.09.2027 Liberierung: 03.09.2025 Yield to Mat.: 1,33% Spread (MS): +145 BP Spread (Govt.): +149 BP ISIN: CH1474857104 Rating: BBB-/Baa- (ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 01.09.2025 2. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,00% Emissionspreis: 100,153% Laufzeit: 5 Jahre, bis 03.09.2030 Liberierung: 03.09.2025 Yield to Mat.: 1,968% Spread (MS): +185 BP Spread (Govt.): +193 BP ISIN: CH1474857112 Rating: BBB-/Baa- (ZKB/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 01.09.2025
