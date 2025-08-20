Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.08.2025 12:57:36

Anleihe: OC Oerlikon nimmt mit Doppeltranche 350 Mio Fr. auf

ürich (awp) - OC Oerlikon emittiert unter Federführung Safra Sarasin, Commerzbank, BS und ZKB eine Doppel-Anleihe zu folgenden Konditionen auf: 

1. Tranche
Betrag:          150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,375%
Emissionspreis:  100,088%
Laufzeit:        2 Jahre, bis 03.09.2027
Liberierung:     03.09.2025
Yield to Mat.:   1,33%
Spread (MS):     +145 BP
Spread (Govt.):  +149 BP
ISIN:            CH1474857104
Rating:          BBB-/Baa- (ZKB/Fedafin)
Kotierung:       SIX, ab 01.09.2025

2. Tranche
Betrag:          200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          2,00%
Emissionspreis:  100,153%
Laufzeit:        5 Jahre, bis 03.09.2030
Liberierung:     03.09.2025
Yield to Mat.:   1,968%
Spread (MS):     +185 BP
Spread (Govt.):  +193 BP
ISIN:            CH1474857112
Rating:          BBB-/Baa- (ZKB/Fedafin)
Kotierung:       SIX, ab 01.09.2025

uh/cg

