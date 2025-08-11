|
Anleihe: Mobimo nimmt mit Greenbond 175 Mio Franken für sieben Jahre auf
Zürich (awp) - Die Mobimo Holding emittiert unter Federführung von Raiffeisen sowie der Luzerner und der Zürcher Kantonalbank einen Greenbond zu folgenden Konditionen:
Betrag: 175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,100% Emissionspreis: 100,017% Laufzeit: 7 Jahre, bis 27.08.2032 Liberierung: 27.08.2025 Yield to Mat.: 1,097% Spread (MS): +87 BP Spread (Govt.): +104 BP ISIN: CH1471403787 Rating: BBB/Baa/BBB (ZKB/Fedafin/UBS) Kotierung: SIX, ab 26.08.2025
Den Emissionserlös wolle das Unternehmen zur Finanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss seines Green Bond Frameworks verwenden, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.
