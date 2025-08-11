Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’870 0.0%  SPI 16’567.5200 0.0%  Dow 44’013 -0.4%  DAX 24’081.3 -0.3%  Euro 0.9431 0.3%  EStoxx50 5’332 -0.3%  Gold 3’352 -1.4%  Bitcoin 97’349 1.0%  Dollar 0.8123 0.6%  Öl 66.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343Sandoz124359842
Top News
Neue Impulse am Kryptomarkt: Ausblick für den Bitcoin & Co. - darauf können Anleger gespannt sein
Ausblick: Siemens-Tochter Fluence Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: PATRIZIA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: CANCOM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot
11.08.2025 18:54:36

Anleihe: Mobimo nimmt mit Greenbond 175 Mio Franken für sieben Jahre auf

Mobimo
322.40 CHF 1.86%
Kaufen Verkaufen

(Mit Verwendungszweck ergänzt)

Zürich (awp) - Die Mobimo Holding emittiert unter Federführung von Raiffeisen sowie der Luzerner und der Zürcher Kantonalbank einen Greenbond zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,100%
Emissionspreis:  100,017%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 27.08.2032
Liberierung:     27.08.2025
Yield to Mat.:   1,097%
Spread (MS):     +87 BP
Spread (Govt.):  +104 BP
ISIN:            CH1471403787
Rating:          BBB/Baa/BBB (ZKB/Fedafin/UBS)
Kotierung:       SIX, ab 26.08.2025

Den Emissionserlös wolle das Unternehmen zur Finanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss seines Green Bond Frameworks verwenden, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.

pre/cg

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Novartis-Aktie steigt: Novartis erreicht mit Ianalumab Ziele in wichtigen Studien
Ausblick: Allianz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bitcoin setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Allzeithoch
Idorsia-Aktie im Plus: Idorsia kurz vor Abschluss des Rückkaufangebots für Wandelanleihen
Beliebte Strategie unter der Lupe: Wenn Gewinneraktien zur Gefahr werden
C3.ai-Aktie bricht brutal ein: Anleger fliehen nach vorläufigen Quartalszahlen
Neue Impulse am Kryptomarkt: Ausblick für den Bitcoin & Co. - darauf können Anleger gespannt sein
Aktien von NVIDIA und AMD uneins: USA kassieren offenbar 15 Prozent bei Chip-Verkäufen nach China

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}