SMI 11’887 0.2%  SPI 16’581 0.1%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’090 -0.3%  Euro 0.9429 0.2%  EStoxx50 5’333 -0.3%  Gold 3’352 -1.4%  Bitcoin 97’767 1.5%  Dollar 0.8104 0.3%  Öl 66.8 0.7% 
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag
Mercedes-Benz-Aktie schwächelt: Mercedes-Benz passt offenbar Strategie an
AMC-Aktie gibt Gas: AMC Entertainment macht weniger Verlust als erwartet
Neue Impulse am Kryptomarkt: Ausblick für den Bitcoin & Co. - darauf können Anleger gespannt sein
Ausblick: Ballard Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
11.08.2025 13:15:36

Anleihe: Mobimo nimmt mit Greenbond 175 Mio Franken für sieben Jahre auf

Zürich (awp) - Die Mobimo Holding emittiert unter Federführung von Raiffeisen sowie der Luzerner und der Zürcher Kantonalbank einen Greenbond zu folgenden Konditionen: 

Betrag:          175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,100%
Emissionspreis:  100,017%
Laufzeit:        7 Jahre, bis 27.08.2032
Liberierung:     27.08.2025
Yield to Mat.:   1,097%
Spread (MS):     +87 BP
Spread (Govt.):  +104 BP
ISIN:            CH1471403787
Rating:          BBB/Baa/BBB (ZKB/Fedafin/UBS)
Kotierung:       SIX, ab 26.08.2025

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Ausblick: Allianz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Beliebte Strategie unter der Lupe: Wenn Gewinneraktien zur Gefahr werden
Bitcoin setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Allzeithoch
Novartis-Aktie steigt: Novartis erreicht mit Ianalumab Ziele in wichtigen Studien
BigBear.ai auf dem Weg aus dem Schatten der Branchengrössen rund um NVIDIA & Co.?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien von NVIDIA und AMD unter Druck: USA kassieren offenbar 15 Prozent bei Chip-Verkäufen nach China
Geopolitisches Umfeld im Blick: SMI im Plus -- DAX etwas schwächer -- Chinesische Börsen schliessen höher - Feiertag in Tokio

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
