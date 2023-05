ChatGPT goes Finanzwelt: Wie die künstliche Intelligenz für Anleger von Nutzen sein kann

• Zwei Studien testeten ChatGPT bei für den Finanzmarkt relevanten Themen• ChatGPT kann sowohl Fed-Aussagen als auch Unternehmensnachrichten und deren Auswirkungen korrekt interpretieren• Einsatz von KI könnte in Trading-Strategien selbstverständlich werden

Seit der Hype um KI-Chatbots wie ChatGPT begonnen hat, stellt sich auch die Frage, ob diese beim Investieren helfen können. Bislang lieferte die Künstliche Intelligenz des von Microsoft finanziell unterstützten Unternehmens OpenAI bei Fragen nach der Zukunft des Aktienmarktes, lohnenden Investments oder der zukünftigen Kursentwicklung einer Aktie allerdings eher ausweichende Antworten. In zwei wissenschaftlichen Studien wurde der KI-Chatbot nun allerdings für konkrete Aufgaben eingesetzt, die mit dem Aktienmarkt in Verbindung stehen - und schnitt dabei überragend ab. Unter anderem konnte ChatGPT aus Artikelüberschriften ablesen, wie sich die Aktie eines dort erwähnten Unternehmens im Anschluss entwickeln würde. Die Ergebnisse beider Studien wurden nahezu zeitgleich in Forschungspapieren veröffentlicht.

Forscher der Fed: ChatGPT versteht Sprache der US-Notenbank

Anne Lundgaard Hansen und Sophia Kazinnik von der Federal Reserve Bank of Richmond, einer der zwölf regionalen Federal-Reserve-Banken in den USA, untersuchten in ihrer Studie mit dem Titel "Can ChatGPT Decipher Fedspeak?", ob die Künstliche Intelligenz ohne vorhergehendes Training Aussagen der US-Notenbank richtig einschätzen kann. Laut "Business Insider" wurden für die Studie 500 Sätze verwendet, die die KI in eine der fünf folgenden Kategorien einsortieren sollte: taubenhaft, überwiegend taubenhaft, neutral, überwiegend falkenhaft, falkenhaft. Getestet wurden sowohl ChatGPT-3 als auch ChatGPT-4.

Der KI-Chatbot meisterte den Test mit Erfolg: Er kam der menschlichen Vergleichsgruppe bei der Einordnung der Aussagen sehr nah und schnitt dabei auch besser ab als das weitverbreitete Sprachmodell BERT, das laut "Business Insider" in der Finanzbranche bereits genutzt wird. Dabei ähnelte die Kategorisierung der Aussagen durch ChatGPT-4 noch mehr der der Menschen als bei ChatGPT-3. Laut "Bloomberg" konnte ChatGPT sogar erklären, warum es welche Aussage wie eingeordnet hatte - und argumentierte dabei ähnlich wie die als Vergleichsgruppe dienenden Fed-Analysten.

Wissenschaftler aus Florida zeigen: ChatGPT kann Aktienbewegungen voraussagen

Die zweite Studie mit dem Titel "Can ChatGPT Forecast Stock Price Movements?" wurde von Alejandro Lopez-Lira und Yuehua Tang von der University of Florida durchgeführt. Sie trugen der KI auf, so zu tun, als ob sie ein Finanzexperte sei und die Schlagzeilen von Unternehmensnachrichten aus diesem Blickwinkel zu interpretieren, um herauszufinden, ob diese gut oder schlecht für den Aktienkurs des erwähnten Unternehmens sind. "Wir verwenden ChatGPT, um anzuzeigen, ob eine bestimmte Schlagzeile eine gute, schlechte oder irrelevante Nachricht für den Aktienkurs von Unternehmen ist. Wir berechnen dann eine numerische Bewertung und dokumentieren eine [...] Korrelation zwischen diesen 'ChatGPT-Bewertungen' und den nachfolgenden täglichen Aktienmarktrenditen", zitiert "Fox Business" die Wissenschaftler. Laut "Business Insider" stammten die benutzten Schlagzeilen aus der Zeit nach Oktober 2021, so dass sie nicht in den Trainingsdaten von ChatGPT enthalten waren. Die KI kannte somit weder die Schlagzeile, noch wusste sie über die nachfolgenden Ereignisse am Aktienmarkt Bescheid.

Dennoch war die KI in der Lage, die Auswirkungen der Nachrichten korrekt zu analysieren. So wiesen die von ChatGPT gegebenen Einschätzungen zur zukünftigen Entwicklung der Unternehmensaktie laut "Bloomberg" einen statistischen Zusammenhang zur tatsächlich nachfolgenden Bewegung der Aktie auf. ChatGPT habe dabei laut "Fox Business" sowohl herkömmliche Stimmungsanalysemethoden als auch einfachere Modelle wie ChatGPT-2 oder BERT übertroffen. "Diese Ergebnisse bestätigen die Vorhersagekraft von ChatGPT-Stimmungsbewertungen und unterstreichen die potenziellen Vorteile der Einbeziehung von LLMs [Large Language Models - grosse Sprachmodelle, auf denen KIs wie ChatGPT basieren; Anm. d. Red.] in Investitionsentscheidungsprozesse", so die Forscher laut "Business Insider".

Fasst KI bald beim Aktien-Trading Fuss?

Das Forscherteam von der University of Florida erwartet laut "Fox Business", dass die Einbettung von KI in Trading-Strategien angesichts der jüngsten Erkenntnisse bald zur Norm werden dürfte. "Das ist einer der seltenen Fälle, in denen der Hype echt ist", sagte auch Slavi Marinov, Leiter für maschinelles Lernen beim quantitativen Hedgefonds Man AHL, laut "Bloomberg". Hedgefonds wie die von Man AHL würden für ihre Strategien laut dem Nachrichtenportal schon länger auf Sprachmodelle zurückgreifen, wie sie auch ChatGPT zugrunde liegen. Nun sei jedoch ein neues Level in Bezug auf die Analyse von Nuancen und Kontext erreicht - und die entsprechende Technologie durch ChatGPT für eine breitere Masse an Nutzern zugänglich.

