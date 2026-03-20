Wasser als Anlageklasse: Wie ETFs den Zugang erleichtern

• Bündelung von Wasserunternehmen in einem ETF ermöglicht einfachen Zugang zu einem spezialisierten Markt• Unterschiedliche Fonds gewichten Versorger, Technologie- oder Infrastrukturunternehmen jeweils anders• Internationale Streuung und Indexzusammensetzung bestimmen Chancen und Risiken eines Wasser -ETFs

Wasser zählt zu den zentralen Ressourcen moderner Volkswirtschaften. Ob Industrie, Landwirtschaft oder private Haushalte - eine funktionierende Wasserversorgung ist für viele Bereiche essenziell. Entsprechend hat sich rund um Infrastruktur, Aufbereitung und effiziente Nutzung von Wasser ein eigener Wirtschaftssektor entwickelt. Auch an den Kapitalmärkten spielt dieses Themenfeld inzwischen eine Rolle. Für Anleger, die sich mit diesem Segment befassen möchten, können sogenannte Wasser-ETFs einen möglichen Zugang darstellen.

Was hinter Wasser-ETFs steckt

Wasser-ETFs sind börsengehandelte Fonds, die gezielt in Unternehmen investieren, deren Geschäftsmodell eng mit dem Thema Wasser verbunden ist. Dazu gehören beispielsweise Anbieter von Wasseraufbereitungstechnologie, Betreiber von Versorgungsnetzen oder Unternehmen, die Komponenten und Systeme für Wasserinfrastruktur entwickeln.

Wie bei klassischen ETFs bildet der Fonds meist einen bestimmten Index nach. In diesem Index sind mehrere Unternehmen aus dem Wassersektor gebündelt. Anleger investieren damit nicht direkt in eine einzelne Aktie, sondern indirekt in ein ganzes Portfolio von Firmen, die in diesem Bereich tätig sind.

Zugang zu einem spezialisierten Marktsegment

Ein Vorteil solcher Themenfonds liegt darin, dass sie einen strukturierten Zugang zu einem klar abgegrenzten Wirtschaftsbereich ermöglichen. Der Wassersektor umfasst verschiedene Branchen - von Infrastruktur und Umwelttechnik über industrielle Ausrüstung bis hin zu Versorgungsunternehmen.

Ein Wasser-ETF bündelt diese unterschiedlichen Geschäftsmodelle in einem einzigen Produkt. Für Anleger bedeutet das, dass sie sich mit einem Investment ein breiteres Bild der wirtschaftlichen Aktivitäten rund um Wasser verschaffen können, ohne einzelne Unternehmen gezielt auswählen zu müssen.

Internationale Ausrichtung vieler Fonds

Der Wassersektor ist global organisiert. Unternehmen, die Technologien entwickeln, Infrastruktur bauen oder Wasserversorgung betreiben, sind in vielen Regionen der Welt aktiv. Entsprechend setzen zahlreiche Wasser-ETFs auf eine internationale Streuung.

In vielen Fällen enthält ein Fonds Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftsräumen - etwa aus Nordamerika, Europa oder Asien. Die genaue geografische Verteilung hängt dabei vom jeweiligen Index ab, den der ETF abbildet.

Unterschiedliche Schwerpunkte im Portfolio

Wasser-ETF ist nicht gleich Wasser-ETF. Einige Fonds gewichten Versorgungsunternehmen stärker, andere setzen mehr auf Technologieanbieter oder Infrastrukturunternehmen. Auch die Grösse der enthaltenen Firmen kann variieren: Manche Indizes konzentrieren sich auf grosse, etablierte Konzerne, während andere zusätzlich kleinere oder spezialisierte Unternehmen berücksichtigen.

Für Anleger kann daher ein Blick auf die Zusammensetzung des jeweiligen Index sinnvoll sein, um zu verstehen, welche Bereiche des Wassersektors im Fonds besonders stark vertreten sind.

Chancen und Risiken im Blick behalten

Wie bei allen ETFs hängt die Entwicklung eines Wasserfonds von der wirtschaftlichen Lage der enthaltenen Unternehmen ab. Themenfonds können zudem stärker von branchenspezifischen Entwicklungen beeinflusst werden als breit gestreute Marktindizes.

Neben der Zusammensetzung des Portfolios spielen daher auch Faktoren wie Kostenstruktur, Indexmethodik und Diversifikation eine Rolle. Anleger beschäftigen sich häufig auch mit der Frage, welche Funktion ein solcher Themenfonds innerhalb eines insgesamt breiter aufgestellten Portfolios erfüllen kann.

Fazit

Wasser-ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, sich mit einem speziellen Segment der Wirtschaft zu befassen, das sich rund um Infrastruktur, Technologien und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wasser entwickelt hat. Durch die Bündelung mehrerer Unternehmen in einem Fonds können sie einen strukturierten Zugang zu diesem Themenbereich schaffen. Wie bei jedem Investment gilt jedoch: Eine genaue Auseinandersetzung mit Funktionsweise, Struktur und Risiken des jeweiligen Produkts bleibt ein wichtiger Schritt vor einer möglichen Anlageentscheidung.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch