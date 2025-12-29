Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’255 0.1%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’711 0.0%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9291 0.0%  EStoxx50 5’761 0.3%  Gold 4’485 -1.1%  Bitcoin 70’544 1.8%  Dollar 0.7891 0.0%  Öl 61.3 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
"Modern Value Made in Frankfurt" - Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen
Schweizer Anlegerinnen und Anleger greifen immer mehr zu ETFs
Rekord-Auftragsbuch bei Electro Optic Systems: EOS-Aktie im Fokus der Analysten
Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026
Kapitalmarkt 2026: PIMCO analysiert Chancen bei Anleihen, Aktien, Krypto und Gold
Suche...
eToro entdecken
29.12.2025 09:01:00

Top Performance ETFs in der Woche 22. - 26. Dezember 2025 an der SIX Swiss Exchange

ETF-Image

Zürich, 29.Dezember.2025 09:00

Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 22..-26. Dezember 2025 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis18168423UBS Fund Management (Ireland) Ltd.USD7,87%
Amundi Index Solutions - Amundi NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF USD Distributing130140721Amundi Luxembourg S.A.USD7,16%
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF2617084Market Access Asset Management LimitedEUR7,11%
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF26419210VanEck Asset Management B.V.USD6,37%
Invesco Markets II plc - Invesco Defence Innovation UCITS ETF136725353Invesco Investment Management LimitedUSD5,80%
VanEck Gold Miners UCITS ETF26419120VanEck Asset Management B.V.USD5,53%
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc131771525WisdomTree Management LimitedUSD5,29%
Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C3614093DWS Investment S.A. (ETF)USD5,20%
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF USD Accumulating141060013abrdn Investments LimitedUSD5,17%
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD Acc113690508VanEck Asset Management B.V.USD5,10%

Abonnieren Sie den ETF Marktreport hier und erfahren Sie regelmässig alles über die Entwicklung im ETF Segment.

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin im Visier: Ripple-Chef mit bullisher Krypto-Prognose für 2026
Aktien-Kauf mit Signalwirkung: Tim Cook verdoppelt Beteiligung an Nike
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels im Minus
Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy
Warner Bros-Aktie tiefer: Zieht Paramount Skydance sein Übernahmeangebot zurück?
SMI freundlich -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneins
KW 48: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Goldpreis und Silberpreis mit neuen Rekorden - Bitcoin kaum verändert

finanzen.net News

Datum Titel
09:15 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax behauptet sich
09:09 Fratzscher: Feiertagsdiskussion ist 'Phantomdebatte'
08:48 Aktien Asien: Leichte Verluste nach starkem Börsenjahr 2025
08:45 Moskau: Lösung des Ukraine-Kriegs kommt voran
08:38 Deshalb verändert sich der Eurokurs kaum zum US-Dollar
08:20 Ansturm auf Feuerwerk für Silvester
08:18 Aktien Frankfurt Ausblick: Ruhiger Start in letzte Woche des Jahres erwartet
08:16 Silber steigt erstmals über 80 US-Dollar - Gold knapp unter Rekord
08:07 Interhyp: Eigentumswohnungen in Deutschland sind erschwinglicher geworden
07:59 BKA-Chef: Russland will unsere Demokratie schwächen

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 52: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 52: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 52: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.