10.11.2025 09:01:01

Top Performance ETFs in der Woche 3. - 07. November 2025 an der SIX Swiss Exchange

ETF-Image

Zürich, 10.November.2025 09:00

Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 3..-07. November 2025 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist-EUR45203345Amundi Asset ManagementEUR6,31%
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF46325021Franklin Templeton International Services S.à r.l.USD4,00%
UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis26693319UBS Asset Management (Europe) S.A.HKD3,81%
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc45209789Amundi Luxembourg S.A.EUR3,41%
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)43398616BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETFUSD3,19%
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C3067317DWS Investment S.A. (ETF)USD3,18%
BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF USD Cap35025327BNP Paribas Asset Management LuxembourgUSD2,90%
Invesco Solar Energy UCITS ETF110589344Invesco Investment Management LimitedUSD2,81%
iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist)3007836BlackRock Asset Management Ireland - ETFGBP2,49%
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C USD124206626DWS Investment S.A. (ETF)USD2,33%

Die BX Swiss blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück: Die Anzahl der an der Börse gehandelten Trades hat sich verdoppelt. Für 2025 strebt die BX Swiss eine Fortsetzung dieses dynamischen Wachstums an – mit einem klaren Fokus auf die Erweiterung von Partnerschaften mit Neo-Banken, Online-Brokern und traditionellen Banken.

Im Interview gibt Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss, spannende Einblicke in die strategischen Schwerpunkte für die Zukunft. Gemeinsam mit David Kunz, COO der BX Swiss, beleuchtet er zudem das eigene Börsenportal BX Plus und zeigt auf, wie Anlegerinnen und Anleger noch besser informiert und unterstützt werden können.

