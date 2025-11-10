|
10.11.2025 09:01:01
Top Performance ETFs in der Woche 3. - 07. November 2025 an der SIX Swiss Exchange
Zürich, 10.November.2025 09:00
Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 3..-07. November 2025 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.
|Name
|Valor
|Emittent
|Fondswährung
|Performance
|Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist-EUR
|45203345
|Amundi Asset Management
|EUR
|6,31%
|Franklin FTSE Brazil UCITS ETF
|46325021
|Franklin Templeton International Services S.à r.l.
|USD
|4,00%
|UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
|26693319
|UBS Asset Management (Europe) S.A.
|HKD
|3,81%
|Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc
|45209789
|Amundi Luxembourg S.A.
|EUR
|3,41%
|iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)
|43398616
|BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
|USD
|3,19%
|Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C
|3067317
|DWS Investment S.A. (ETF)
|USD
|3,18%
|BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF USD Cap
|35025327
|BNP Paribas Asset Management Luxembourg
|USD
|2,90%
|Invesco Solar Energy UCITS ETF
|110589344
|Invesco Investment Management Limited
|USD
|2,81%
|iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist)
|3007836
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|GBP
|2,49%
|Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C USD
|124206626
|DWS Investment S.A. (ETF)
|USD
|2,33%
