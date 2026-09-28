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28.09.2026 09:01:00
Top Performance ETFs in der Woche 21. - 25. September 2026 an der SIX Swiss Exchange
Zürich, 28.September.2026 09:00
Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 21..-25. September 2026 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.
|Name
|Valor
|Emittent
|Fondswährung
|Performance
|Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Accumulation
|52665507
|Amundi Luxembourg S.A.
|USD
|9,76%
|Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc
|45204988
|Amundi Luxembourg S.A.
|EUR
|7,97%
|WisdomTree AI Infrastructure UCITS ETF USD Acc
|155311251
|WisdomTree Management Limited
|USD
|7,55%
|Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc
|45203121
|Amundi Luxembourg S.A.
|EUR
|6,84%
|Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist
|53842372
|Amundi Luxembourg S.A.
|EUR
|6,84%
|L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
|48767288
|LGIM Managers (Europe) Limited
|USD
|6,14%
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|57720860
|VanEck Asset Management B.V.
|USD
|5,87%
|iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc
|112824616
|BlackRock Asset Management Ireland - ETF
|USD
|5,70%
|Global X AI Semiconductor & Quantum UCITS ETF USD Acc
|149146085
|Global X
|USD
|5,61%
|First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Class A USD
|135685790
|First Trust Global Portfolios Management Limited
|USD
|5,44%
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