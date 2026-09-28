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28.09.2026 09:01:00

Top Performance ETFs in der Woche 21. - 25. September 2026 an der SIX Swiss Exchange

ETF-Image

Zürich, 28.September.2026 09:00

Die folgenden Top ETFs haben in der Woche 21..-25. September 2026 an der Schweizer Börse die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
Amundi Global Memory Chips UCITS ETF Accumulation52665507Amundi Luxembourg S.A.USD9,76%
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc45204988Amundi Luxembourg S.A.EUR7,97%
WisdomTree AI Infrastructure UCITS ETF USD Acc155311251WisdomTree Management LimitedUSD7,55%
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc45203121Amundi Luxembourg S.A.EUR6,84%
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist53842372Amundi Luxembourg S.A.EUR6,84%
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF48767288LGIM Managers (Europe) LimitedUSD6,14%
VanEck Semiconductor UCITS ETF57720860VanEck Asset Management B.V.USD5,87%
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc112824616BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD5,70%
Global X AI Semiconductor & Quantum UCITS ETF USD Acc149146085Global XUSD5,61%
First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Class A USD135685790First Trust Global Portfolios Management LimitedUSD5,44%

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Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall

smzh-CEO und Partner Gzim Hasani spricht im BX Morningcall über den Aufbau der Finanzberatung smzh, Führung in einem stark gewachsenen Unternehmen und den Einsatz von KI.

Das Gespräch zeigt, wie Gzim Hasani persönliche Beratung, ganzheitliche Koordination und technologische Unterstützung zusammendenkt. Ausgehend von seinem Wechsel vom Banking ins Unternehmertum erläutert Gzim Hasani, wie smzh gewachsen ist, wie Partnerschaften anhand von Reputation, Aktivierung und neuen Kontakten beurteilt werden und weshalb er Druck vor allem als Verantwortung versteht.

Weitere Themen sind die Rolle von KI im Beratungsalltag, seine Aufteilung zwischen Kundenarbeit, Steuerung und Innovation sowie die langfristige Vision eines zugänglicheren Family-Office-Ansatzes.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall

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