01.01.2026 09:01:00

Top Performance ETFs im Monat Dezember 2025 an der SIX

ETF-Image

Zürich, 01.Januar.2026 09:00

Die folgenden Top ETFs haben im Monat Dezember 2025 an der Schweizer Börse SIX die beste Performance erreicht.

NameValorEmittentFondswährungPerformance
VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD Acc119295352VanEck Asset Management B.V.USD20,46%
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)2308859BlackRock Asset Management Ireland - ETFUSD12,65%
HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF12843012HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.USD12,65%
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C3067371DWS Investment S.A. (ETF)USD12,62%
Franklin FTSE Korea UCITS ETF46325073Franklin Templeton International Services S.à r.l.USD12,38%
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF USD Accumulating141060013abrdn Investments LimitedUSD11,60%
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc45204988Amundi Luxembourg S.A.EUR11,22%
BNP Paribas Easy Equity Low Vol US UCITS ETF USD Cap35025327BNP Paribas Asset Management LuxembourgUSD9,49%
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc131771525WisdomTree Management LimitedUSD9,47%
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF41125207VanEck Asset Management B.V.USD9,25%

Abonnieren Sie den ETF Marktreport hier und erfahren Sie regelmässig alles über die Entwicklung im ETF Segment.

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETF-Finder

