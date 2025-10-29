Strukturelle Vorteile: Wie aktive ETFs zur echten Alternative für passive Anleger werden könnten

Die heutigen Aktienmärkte sind durch eine extreme Konzentration geprägt. Eine Handvoll Mega-Cap-Unternehmen - insbesondere aus den Technologie- und Kommunikationssektoren - machen mittlerweile über 20 Prozent der globalen Indizes aus, dreimal so viel wie noch im Jahr 2017

Mit dieser Konzentration geht eine deutlich stärkere Streuung der Renditen einher. Viele aktive Manager haben Schwierigkeiten, ihre Benchmarks zu schlagen. Für einige Anleger war dies Anlass, ihre aktiv gemanagten Strategien zu überdenken - und sich verstärkt passiven Lösungen zuzuwenden.

Ein dritter Weg für Anleger

«Enhanced Indexation»-Strategien können hier einen dritten Weg bieten. Diese aktiven Ansätze eröffnen die Möglichkeit, eine Überrendite zu erzielen, auf Marktsignale zu reagieren und sich gegen Ineffizienzen innerhalb des Index abzusichern. Zwar mag die jährliche Unterrendite passiver Strategien gering erscheinen, doch durch den Zinseszinseffekt können sich daraus langfristig erhebliche Opportunitätskosten ergeben.

Mit BetaPlus bietet Nordea Asset Management (NAM) eine aktive Antwort auf passive Strategien - mit einer Erfolgsbilanz von über 15 Jahren. Nun ist der Ansatz auch in einem aktiven ETF-Format verfügbar. Ziel ist es, durch ein diszipliniertes, regelbasiertes und quantitativ fundiertes Vorgehen konstante Überschussrenditen bei begrenztem aktivem Risiko zu erzielen. Seit über 15 Jahren setzen diese Strategien auf ein systematisches Framework, das sich an veränderte Marktbedingungen anpasst, ohne die Risikokontrolle zu vernachlässigen - und dabei konsequent Alpha generiert. Heute vertrauen institutionelle und diskretionäre Investoren in ganz Europa auf diesen Ansatz, der über 70 Milliarden Euro an BetaPlus-Vermögen verwaltet234.

Flexibel statt starr

Der Schlüssel liegt im dynamischen Ansatz von BetaPlus. Anstatt sich starr auf einzelne Faktoren wie Value oder Growth zu fokussieren, kombiniert die Strategie mehrere Stilfaktoren - darunter Value, Quality, Growth und verschiedene Momentum-Varianten. Die Gewichtung dieser Faktoren wird laufend an die Marktbedingungen angepasst. Dadurch lässt sich flexibel auf Trends reagieren, ohne den Charakter eines breit diversifizierten Portfolios zu verlieren.

So dominierten beispielsweise Value-Aktien im Jahr 2022, während Growth und Quality 2023 führten. Der Growth-Trend setzte sich 2024 fort, bevor Anfang 2025 wieder Value in den Vordergrund rückte. Durch die systematische Nutzung solcher Rotationen wird aus Sicht von Nordea eine dauerhafte Outperformance möglich.

Nachhaltige Performance

Ein weiterer Aspekt: Institutionelle Anleger wie Pensionskassen legen weiterhin grossen Wert auf eine nachhaltige Kapitalallokation. Die BetaPlus Sustainable Enhanced Equity ETFs integrieren ESG-Faktoren über den gesamten Anlageprozess hinweg - ergänzt durch aktives Abstimmungs- und Engagement-Management. So können Investoren ihre Nachhaltigkeitsziele verfolgen, ohne von den Standardbenchmarks abzuweichen - und gleichzeitig vom Potenzial konstant starker Performance profitieren.1

Leise Neudefinition aktiver Strategien

In einem zunehmend konzentrierten und kompetitiven Marktumfeld ist der Bedarf an verlässlichen, konsistenten Anlagelösungen grösser denn je. BetaPlus steht dabei für eine bewährte, skalierbare und risikokontrollierte Lösung - gestützt auf 15 Jahre Erfahrung und über 70 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen2.

Zum Autor

Cristian Pappone, Regional Head Switzerland, Austria & Liechtenstein, Nordea Asset Management

Cristian Pappone ist seit November 2023 Regional Head of Institutional and Wholesale Distribution, Switzerland & Austria bei Nordea Asset Management (NAM). Davor war er während mehr als 20 Jahren in leitenden Positionen bei Vontobel Asset Management, bei der Zürcher Kantonalbank, bei RobecoSAM und Credit Suisse tätig. Er absolvierte einen Executive MBA an der Universität Zürich und das Executive Program «Managing international Asset Management» des Swiss Finance Institute.

1Morningstar, 9.7.2025

2Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass ein Anlageziel, angestrebte Renditen und Ergebnisse einer Anlagestruktur erreicht werden. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen, und Sie könnten einen Teil oder die gesamte investierte Summe verlieren.

3Die dargestellte Wertentwicklung ist historischer Natur; die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Wert Ihrer Anlage kann schwanken, und Sie könnten einen Teil oder die Gesamtheit Ihres investierten Kapitals verlieren.

4 NIFSA, Stand: 31.08.2025



Der Prospekt, das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind in englischer Sprache in elektronischer Form kostenlos auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg, sowie unter nordea.lu erhältlich. Dieses Material soll dem Leser Informationen über die spezifischen Fähigkeiten von Nordea Asset Management, allgemeine Marktaktivitäten oder Branchentrends liefern und ist nicht als Prognose oder Research zu verstehen. Dieses Material oder die darin zum Ausdruck gebrachten Ansichten oder Meinungen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zur Anlage in Finanzprodukte, Anlagestrukturen oder -instrumente, zum Abschluss oder zur Auflösung von Transaktionen oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie dar. Sofern nicht anders angegeben, sind alle geäusserten Ansichten diejenigen von Nordea Asset Management. Die Ansichten und Meinungen spiegeln die aktuellen wirtschaftlichen Marktbedingungen wider und können sich ändern. Obwohl die hierin enthaltenen Informationen als korrekt angesehen werden, kann keine Gewähr für die endgültige Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden. Potenzielle Anleger oder Gegenparteien sollten sich mit ihren professionellen Steuer-, Rechts-, Buchhaltungs- und anderen Beratern über die möglichen Auswirkungen einer von ihnen getätigten Anlage, einschliesslich der möglichen Risiken und Vorteile einer solchen Anlage, beraten und die steuerlichen Auswirkungen, die Eignung und die Angemessenheit solcher potenziellen Anlagen unabhängig bewerten. Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Fonds und Anteilsklassen in Ihrem Land verfügbar sind. Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden; es können Verluste entstehen. Anteile/Aktien von OGAW-ETFs, die auf dem Sekundärmarkt gekauft wurden, können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und verkaufen, wobei hierfür Gebühren anfallen können. Darüber hinaus können Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien mehr als den aktuellen Nettoinventarwert zahlen und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Einzelheiten zu den mit diesen Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Prospekt und im entsprechenden KID. Die beworbenen Anlagen betreffen den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds und nicht eines bestimmten Basiswerts wie beispielsweise Aktien eines Unternehmens, da diese nur die vom Fonds gehaltenen Basiswerte sind. Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten der Fonds finden Sie unter nordea.lu/SustainabilityRelatedDisclosures. Nordea Investment Management AB und Nordea Investment Funds S.A. sind von der Finanzaufsichtsbehörde in Schweden bzw. Luxemburg zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Nordea Funds Ltd ist eine in Finnland eingetragene Verwaltungsgesellschaft, die von der finnischen Finanzaufsichtsbehörde beaufsichtigt wird. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter folgendem Link verfügbar: nordea.lu/documents/summary-of-investors-rights/SOIR_eng_INT.pdf/. Nordea Investment Funds S.A. kann gemäss Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG beschliessen, die Vereinbarungen für die Vermarktung ihrer Fonds in einem jeweiligen EU-Vertriebsland zu kündigen. Dieses Material darf ohne vorherige Genehmigung nicht reproduziert oder verbreitet werden. © Nordea Asset Management.