Zcash nach Korrektur nahezu verdoppelt: Charttechnik signalisiert weiteres Potenzial

• Zcash seit Rücksetzer auf die Golden Ratio im Herbst 2025 um rund 85 Prozent gestiegen• Technische Indikatoren signalisieren laut Analyse einen anhaltend positiven Trend• Ausbruch über zentrale Widerstände könnte weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen

Fast verdoppelt seit der Korrektur: Zcash zeigt technische Stärke

Nach dem starken Anstieg im Herbst hatte der Zcash-Kurs zunächst deutlich nachgegeben. Im September fiel der Kurs bis in den Bereich der Golden Ratio bei rund 300 US-Dollar zurück. Von diesem Niveau aus setzte jedoch eine deutliche Gegenbewegung ein. Innerhalb von rund vier Wochen legte Zcash anschliessend um knapp 85 Prozent zu und näherte sich damit erneut höheren Kursregionen an. In der Analyse wird dieser Rücksetzer als technische Korrektur innerhalb eines übergeordneten Trends beschrieben.

Begleitet wurde die Erholung von einer steigenden Marktkapitalisierung, die laut BeInCrypto zuletzt wieder bei rund 8,8 Milliarden US-Dollar lag. Auch das Handelsvolumen bewegte sich demnach in einem Verhältnis, das als marktüblich eingestuft wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Kursbewegung von einer breiteren Marktaktivität begleitet wurde.

Charttechnik liefert die bullische Prognose

Die positive Einschätzung basiert vor allem auf der aktuellen charttechnischen Konstellation. BeInCrypto zufolge haben sich im Wochenchart die exponentiellen gleitenden Durchschnitte in einem sogenannten "Golden Crossover" gekreuzt, was in der technischen Analyse häufig als mittelfristig positives Signal gewertet wird.

Zudem seien die MACD-Linien im Wochen- und Tageschart bullisch überkreuzt, während das Histogramm insgesamt nach oben weise. Der Relative-Stärke-Index bewege sich zwar teils in erhöhten Bereichen, liefere bislang jedoch keine eindeutigen Verkaufssignale.

Aus technischer Sicht rückt damit insbesondere der Widerstandsbereich um die Golden Ratio bei rund 580 US-Dollar in den Fokus. Sollte es Zcash gelingen, diese Marke nachhaltig zu überwinden, sieht BeInCrypto weiteres Kurspotenzial. In diesem Szenario könnte sich der Kurs in Richtung des Widerstandsbereichs zwischen 750 und 900 US-Dollar bewegen. Die bullische Prognose knüpft somit klar an den Bruch dieser technischen Hürde an.

Kurzfristige Warnzeichen ändern den positiven Trend nicht

Gleichzeitig weist die Analyse auf mögliche kurzfristige Gegenbewegungen hin. Laut BeInCrypto zeigen sich im 4-Stunden-Chart erste bärische Divergenzen beim RSI, während das MACD-Histogramm zeitweise schwächer tendiere. Solche Signale würden in der Regel auf eine mögliche Konsolidierung hindeuten, ohne zwangsläufig den übergeordneten Trend infrage zu stellen.

Kommt es zu einem erneuten Rücksetzer, gelten laut BeInCrypto insbesondere die Bereiche um 460 und 400 US-Dollar als relevante Fibonacci-Unterstützungen. Solange diese Kurszonen halten, würde die übergeordnete bullische Einschätzung aus technischer Sicht bestehen bleiben. Kurzfristige Korrekturen könnten in diesem Fall als Teil einer laufenden Marktstruktur interpretiert werden.

Rückenwind aus dem Markt: Privacy Coins wieder im Fokus

Unterstützend wirkt zudem das Marktumfeld im Privacy-Sektor. Aus einem Bericht von MEXC unter Berufung auf Daten von Grayscale geht hervor, dass Privacy Coins im vierten Quartal eine deutliche Outperformance gegenüber anderen Krypto-Segmenten verzeichneten. Zcash zählte demnach zu den stärksten Vertretern und konnte zeitweise auch im Vergleich zu Monero an Marktkapitalisierung gewinnen. Die Entwicklung erfolgte trotz eines insgesamt angespannten Marktumfelds, in dem grössere Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum schwächer tendierten.

Ergänzend verweist Fastbull darauf, dass das Thema Privatsphäre im digitalen Zahlungsverkehr weiterhin eine Rolle spiele, auch wenn Privacy Coins regulatorisch unter Druck stehen. In bestimmten Anwendungsfeldern bestehe weiterhin Nachfrage nach entsprechenden Technologien. Dieses Umfeld könnte dazu beitragen, dass technische Ausbruchsversuche bei Zcash auf erhöhtes Marktinteresse treffen. In Kombination mit der charttechnischen Ausgangslage ergibt sich damit ein Umfeld, das die bullische Prognose zumindest nachvollziehbar erscheinen lässt

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.