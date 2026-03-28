XRP Prognose: Dieser Indikator macht Hoffnung

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Der Verkaufsdruck am Kryptomarkt bleibt auch am heutigen Samstag hoch. Nach dem jüngsten Rücksetzer sehen wir bislang lediglich einen zaghaften Rebound vom lokalen Verlaufstief. Bitcoin notiert auf Tagessicht weiterhin rund 3 % im Minus bei etwa 66.000 US-Dollar. Ethereum ist unter die psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar gefallen, während XRP aktuell um die 1,30 US-Dollar kämpft. Auf Wochensicht ergibt sich bei XRP ein Minus von rund 7 %, Year-to-Date steht 2026 ein Rückgang von etwa 7,2 %. Damit bewegt sich XRP im Einklang mit dem Gesamtmarkt, hält sich im Vergleich zu anderen Altcoins jedoch noch relativ stabil.

XRP: Sharpe Ratio signalisiert bessere Risiko-Rendite-Struktur

Eine aktuelle Analyse von CryptoQuant liefert nun einen spannenden Einblick in die Qualität der XRP-Renditen. Im Fokus steht die sogenannte Sharpe Ratio – ein zentraler Indikator, der misst, wie stark die Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko ist. Genau hier zeigt sich zuletzt eine klare Verbesserung. Während die Sharpe Ratio über weite Teile des vierten Quartals 2025 sowie Anfang 2026 im negativen Bereich lag, hat sich das Bild inzwischen deutlich aufgehellt.

Konkret liegt die Sharpe Ratio aktuell wieder leicht im positiven Bereich bei rund 0,0267. Parallel dazu zeigt auch die durchschnittliche 30-Tage-Rendite mit etwa 0,00063 einen positiven Wert. Das bedeutet: XRP generiert aktuell wieder Renditen, die das Risiko übersteigen – wenn auch noch auf moderatem Niveau. Besonders relevant ist dabei die Entwicklung seit März 2026. Hier kam es zu einer spürbaren Verbesserung, nachdem der Indikator zuvor im Februar noch deutlich negativ war. Diese Trendwende fällt zeitlich zusammen mit einer Stabilisierung des XRP-Kurses nach einer längeren Schwächephase.

Ein Blick auf den Chart zeigt zudem, dass die Sharpe Ratio in den vergangenen Monaten häufig um die Nulllinie schwankte. Das deutet auf ein unsicheres Marktumfeld hin, in dem weder klare Chancen noch eindeutige Risiken dominieren. Die jüngste Bewegung in den positiven Bereich könnte nun ein erstes Signal für eine strukturelle Erholung sein.

Wichtig: Es handelt sich nicht um ein stark bullisches Signal, sondern vielmehr um eine graduelle Verbesserung.

Markt stabilisiert sich langsam – erste bullische Tendenzen erkennbar

Die Daten legen nahe, dass sich der XRP-Markt aktuell in einer Rebalancing-Phase befindet. Die Renditen verbessern sich schrittweise, während das Risiko vergleichsweise stabil bleibt. Genau diese Kombination ist entscheidend für nachhaltige Aufwärtsbewegungen. Denn steigende Preise allein reichen nicht aus – entscheidend ist, dass diese auch effizient und mit kontrolliertem Risiko erzielt werden.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen und die Sharpe Ratio weiter ansteigen, könnte dies mittelfristig die Grundlage für ein stabileres bullisches Szenario bilden.

XRP: Börsenabflüsse nehmen deutlich zu – Rebound möglich?

Ein weiterer spannender On-Chain-Indikator liefert derzeit die Glassnode-Metrik „XRP Exchange Net Position Change“. Diese zeigt seit Anfang März wieder zunehmende Abflüsse von XRP von zentralisierten Börsen. Konkret bedeutet das: Immer mehr Coins werden von Handelsplattformen abgezogen und in private Wallets transferiert. Historisch gilt genau dieses Verhalten häufig als bullisches Signal, da es auf sinkenden Verkaufsdruck hindeutet.

Besonders auffällig ist dabei das aktuelle Niveau der Abflüsse. Dieses hat mittlerweile eine Grössenordnung erreicht, die zuletzt im November des vergangenen Jahres zu beobachten war. Damals folgte auf eine ähnliche Phase deutlicher Kapitalabflüsse ein kurzfristiger, aber dynamischer Rebound am Markt. XRP konnte in dieser Phase von rund 1,95 US-Dollar auf etwa 2,23 US-Dollar steigen – ein Kursplus von rund 15 % innerhalb kurzer Zeit.

Diese historische Parallele ist durchaus relevant. Denn auch aktuell könnte die reduzierte Verfügbarkeit von XRP auf Börsen dazu führen, dass bereits moderate Nachfrageimpulse stärkere Kursbewegungen auslösen. Wenn weniger Angebot auf den Handelsplattformen liegt, kann sich ein Nachfrageüberhang schneller im Preis widerspiegeln.

Kaum relative Stärke bei XRP – einzelne Ausreisser setzen neue Impulse

Trotz der zuletzt leicht verbesserten On-Chain-Daten bleibt eines klar: Eine echte relative Stärke ist bei XRP aktuell nicht zu erkennen. Weder im kurzfristigen Chartbild noch im direkten Vergleich mit ausgewählten Altcoins zeigt sich eine überdurchschnittliche Dynamik. Während XRP weiter seitwärts tendiert und mit Widerständen kämpft, gibt es im Markt durchaus einige wenige Projekte, die sich zuletzt deutlich besser entwickeln konnten.

Ein Blick auf die 7-Tage-Performance zeigt beispielsweise, dass einzelne Coins wie Memecoins oder auch KI-getriebene Projekte wie Bittensor (TAO) Zugewinne von 20 bis 30 % verzeichnen konnten. Diese Outperformance verdeutlicht, dass Kapital selektiv in bestimmte Narrative fliesst – während grosse Coins wie XRP aktuell kaum profitieren. Genau hier zeigt sich ein typisches Marktumfeld im Bärenmarkt: Breite Schwäche, aber punktuelle Stärke in einzelnen Sektoren.

Auch im Presale-Segment lässt sich derzeit relative Stärke beobachten. Besonders auffällig ist hier Bitcoin Hyper. Das Projekt konnte bereits rund 32,1 Millionen US-Dollar im Presale einsammeln – ein bemerkenswert starkes Signal, insbesondere in einem insgesamt schwachen Marktumfeld. Diese Kapitalzuflüsse deuten auf ein hohes Interesse und Vertrauen seitens der Investoren hin.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Inhaltlich setzt Bitcoin Hyper auf ein innovatives Konzept, das die Sicherheit und Marktstellung von Bitcoin mit den technologischen Vorteilen von Solana kombiniert. Im Fokus stehen dabei insbesondere Skalierbarkeit, schnelle Transaktionen und geringe Gebühren – Aspekte, die im Bitcoin-Ökosystem bislang als Schwachstellen gelten. Durch den Einsatz moderner Technologien wie ZK-Proofs sowie einer Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2 soll ein vielseitiges Ökosystem entstehen.

Für Anleger ergibt sich daraus aktuell eine interessante Ausgangslage: Ein früher Einstieg ist noch zu rabattierten Konditionen möglich, während gleichzeitig ein attraktives Staking-Modell mit rund 36 % APY geboten wird. Gerade in einem Markt ohne klare Gewinner rücken solche Projekte mit relativer Stärke zunehmend in den Fokus.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

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