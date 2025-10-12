XRP Kurs Prognose: Nie wieder so günstig?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Langsam kehrt am Kryptomarkt wieder Ruhe ein, nachdem sich in der Nacht auf Samstag der grösste Crash aller Zeiten ereignet hat, steigen die Kurse langsam aber sicher wieder. Bitcoin hat innerhalb eines Tages eine Schwankung von 20.000 Dollar hingelegt, viele Altcoins hat es noch härter getroffen. Auch XRP von Ripple hat innerhalb weniger Minuten einen Kursverlust von fast 50 % hinnehmen müssen. Nun fragen sich Anleger, ob nach dem Flash Crash die beste Gelegenheit ist, um XRP zu kaufen.

50 % Kurseinbruch

XRP ist eine der meistgehandelten und am höchsten bewerteten Kryptowährungen am gesamten Markt. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell über 144 Milliarden Dollar. Man könnte also meinen, dass es sich um ein einigermassen stabiles Asset handelt. Und dennoch haben die letzten Tage das Gegenteil gezeigt. Während des Crashs am Kryptomarkt ist auch der Ripple Coin nicht verschont geblieben.

($XRP Chart – Quelle: Tradingview)

Wie der Chart zeigt, ist der Kurs während des Flash Crashs auf bis zu 1,50 Dollar gefallen. Wenige Stunden zuvor stand $XRP noch bei 3 Dollar und inzwischen pendelt sich der Kurs bei 2,40 Dollar ein. Anleger stehen also vor der Frage, ob sich jemals wieder so ein günstiger Einstieg ergeben wird, oder ob sie bei 2,40 Dollar unbedingt XRP kaufen sollten. Es gibt aber auch gute Gründe, vorsichtig zu sein.

Die nächsten 2 Tage entscheiden

Viele Anleger neigen dazu, nach einer solchen Korrektur blind einzusteigen, da sie davon ausgehen, dass die Kurse nie mehr so niedrig stehen werden, während die anderen in Panik verkaufen und davon ausgehen, dass sich die Kurse nie mehr erholen. Wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte. Wenn die Vergangenheit eines gezeigt hat, dann, dass Gelegenheiten immer wieder kommen und dass man sich nie zu sicher sein sollte.

Der Krypto-Experte von Rundumbitcoin mahnt daher zur Vorsicht. Er spricht zwar auch davon, dass sich die aktuellen Kurse gut für einen ersten Teilkauf eignen, weil man jetzt schon deutlich günstiger einsteigen kann als vor einer Woche, allerdings könnte es morgen und übermorgen auch nochmal zu massiven Abverkäufen kommen. In der Vergangenheit hat der Analyst bereits überraschend oft richtig gelegen.

Er weist im aktuellen Video auf die Parallelen zum Krypto Crash im April hin, als es nach Zollankündigungen ebenfalls nochmal am Montag beim Öffnen der Börsen zu einem Black Monday gekommen ist. Da in den USA morgen Feiertag ist, die Börsen in Europa und Asien aber geöffnet haben, könnte es an den nächsten zwei Handelstagen nochmal zu einem massiven Abverkauf kommen, sodass es sich lohnt, trotz der aktuell niedrigeren Kurse liquide zu bleiben und nicht gleich All-in zu gehen. Deutlich bullisher ist die Stimmung dagegen bei Bitcoin Hyper ($HYPER). Hier könnte es schon bald zu einer Kursexplosion kommen.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Bitcoin Hyper explodiert inzwischen

Während es für $XRP, Bitcoin und viele weitere Coins am Wochenende steil bergab ging, explodiert die Nachfrage bei Bitcoin Hyper. Hier wird die erste Layer-2-Lösung entwickelt, die Bitcoin mit den Vorteilen moderner Blockchains ausstatten soll. Neben günstigeren und schnelleren Transaktionen bedeutet das, dass sich durch Bitcoin Hyper bald Zinsen auf Bitcoin verdienen lassen, etwa durch Staking, Lending oder viele weitere Anwendungen. Im Zentrum der neuen Hyper Chain steht der $HYPER-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und bereits durch die Decke geht.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Auf zahlreichen internationalen Krypto-Medien ist bereits die Rede davon, dass $HYPER der wichtigste Altcoin in diesem Bullrun sein könnte, wobei einige Analysten einen Kursanstieg um das 50-fache nach dem Börsenlisting für möglich halten. Schon während des Presales wird der Tokenpreis erhöht, sodass diejenigen, die früh einsteigen, bereits einen ersten Buchgewinn mitnehmen können.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.