XRP Kurs Prognose: Jetzt entscheidet sich alles

Langsam aber sicher kommt am Kryptomarkt wieder Optimismus auf. Die Panik, die der grösste Krypto-Crash der Geschichte im Oktober ausgelöst hat, verflüchtigt sich langsam. Bitcoin kann die 110.000 Dollar Marke seit Tagen halten, Ethereum steuert auf 4.000 Dollar zu und auch XRP von Ripple kommt langsam wieder in Fahrt. Unter den Top Coins gehört XRP in dieser Woche zu den grossen Gewinnern. Nun notiert die Kryptowährung allerdings an einer Marke, an der sich der weitere Kursverlauf entscheiden dürfte.

Entscheidende Zone

Während viele Analysten für die Prognosen des weiteren Kursverlaufs auf Fundamentaldaten setzen, gehen viele Trader eher nach technischen Indikatoren, die sich durch die Chartanalyse ergeben. Dabei gibt es selten so markante Kursmarken wie die, an der sich der Ripple-Coin aktuell befindet. Nach dem Plus von 10 %, das XRP in der letzten Woche hingelegt hat, kommt es nun zu einem entscheidenden Moment.

($XRP Chart – Quelle: Tradingview)

Der EMA 200 ist der wichtigste gleitende Durchschnitt und der meistbeachtete Indikator in der technischen Analyse. Notiert der Kurs eines Assets oberhalb dieser Linie, spricht das oft für weiter steigende Kurse, während ein Kurs darunter Schwäche signalisiert und für weiter fallende Kurse spricht. Daher ist diese Linie auch ein starker Widerstand, wenn die Bullen versuchen, darüber zu steigen und eine starke Unterstützung, wenn die Bären versuchen, den Kurs unter den EMA 200 zu treiben.

Abwarten

Bei XRP liegt der EMA 200 aktuell bei 2,60 Dollar und der jüngste Kursanstieg hat dafür gesorgt, dass der Ripple Coin aktuell bei 2,61 Dollar notiert. Dabei kann man jetzt allerdings noch nicht von einem nachhaltigen Durchbruch sprechen. Im Bereich von 2,60 Dollar wurden die Bullen auch in der Vergangenheit schon mehrfach abgewiesen, was die Widerstandszone umso härter macht.

Nun scheiden sich also die Geister. Wer überlegt, bei XRP einzusteigen, sollte genau beobachten, ob es gelingt, den EMA 200 nachhaltig zu überschreiten. Das könnte schnell weiteres Momentum aufbringen und den Kurs wieder in Richtung 3 Dollar treiben. Kommt es nun aber zur Abweisung, ist davon auszugehen, dass auch die 2,50 Dollar Marke schon bald wieder unterschritten wird.

Aus heutiger Sicht kann es sich also eher lohnen, die Bewegung der kommenden zwei bis drei Tage abzuwarten, da die technische Analyse aktuell noch keine klare Richtung vorgibt. Deutlich bullisher sind die Prognosen dagegen bei Bitcoin Hyper ($HYPER).

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Ist Bitcoin Hyper die bessere Wahl als XRP?

Während es für XRP noch keine klare Richtung gibt, erwarten Analysten bei Bitcoin Hyper eine Kursexplosion. Das liegt daran, dass Anleger hier noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein, wenn ein Altcoin auf den Markt kommt, der das Potenzial hat, Bitcoin auf die nächste Stufe zu heben. Viele sprechen bereits von einem Upgrade für Bitcoin.

Das liegt daran, dass Bitcoin Hyper eine Layer-2-Lösung entwickelt, auf der Bitcoin DeFi-fähig werden soll. Staking, Lending, Yield Farminung viele weitere Anwendungen, die mit Bitcoin bisher nicht genutzt werden konnten, sollen dadurch möglich werden. Bitcoin-Halter könnten also nicht mehr nur von der Kursentwicklung profitieren, sondern auch Zinsen verdienen, wenn sie ihre Coins für sich arbeiten lassen, wie das bei $ETH oder $SOL schon lange der Fall ist.

Im Zentrum der Hyper Chain steht der $HYPER-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und schon jetzt fast 25 Millionen Dollar umgesetzt hat. Einige Experten sehen in $HYPER bereits den nächsten potenziellen Milliarden Dollar Altcoin, was für frühe Investoren extrem hohe Renditen bedeuten würde. Schon während des Vorverkaufs wird der Tokenpreis mehrfach erhöht, was frühen Käufern schon einen ersten Buchgewinn einbringt.

Jetzt $HYPER im Presale kaufen.

