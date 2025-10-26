Worldcoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Anzeige

Am 25.10.2024 war Worldcoin 1.901 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 526.05 Worldcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 471.10 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.10.2025 auf 0.8955 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52.89 Prozent verkleinert.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.6161 USD. Am 06.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.924 USD.

Redaktion finanzen.net