Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Worldcoin-Investition gewesen.
Gestern vor 1 Jahr war ein Worldcoin 1.527 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in WLD investierten, hätten nun 6’548.85 Worldcoin im Portfolio. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.9025 USD), wäre das Investment nun 5’910.07 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 40.90 Prozent verringert.
Am 08.04.2025 erreichte WLD sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.6161 USD. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3.924 USD.
Redaktion finanzen.net
