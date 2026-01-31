Wie viel Wert mit einer Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Anzeige

Internet Computer wurde am 26.10.2021 bei 46.84 USD gehandelt. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 213.49 ICP. Da sich der Wert eines Coins am 30.01.2026 auf 3.001 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 640.75 USD wert. Damit wäre die Investition 93.59 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 2.803 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 08.11.2025 bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net