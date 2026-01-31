Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’188 0.3%  SPI 18’220 0.3%  Dow 48’892 -0.4%  DAX 24’539 0.9%  Euro 0.9164 0.0%  EStoxx50 5’948 1.0%  Gold 4’865 -9.6%  Bitcoin 64’918 0.4%  Dollar 0.7697 0.0%  Öl 70.7 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Palantir vor dem nächsten Ausbruch? Warum Optimisten noch massives Upside sehen.
Januar 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Wachstumsmarkt Smartphone: Apple verdrängt Samsung 2025 von der Weltspitz
VeChain: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Wie viel Wert mit einer Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Plus500 Depot
ICPAnlage im Fokus 31.01.2026 11:03:09

Wie viel Wert mit einer Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Investoren, die vor Jahren in Internet Computer investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Internet Computer wurde am 26.10.2021 bei 46.84 USD gehandelt. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 213.49 ICP. Da sich der Wert eines Coins am 30.01.2026 auf 3.001 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 640.75 USD wert. Damit wäre die Investition 93.59 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 2.803 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 08.11.2025 bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com

Inside Krypto

08:59Finixio Crypto Logo Krypto-News: Marktdebatte um Fed-Chef sorgt für Unsicherheit bei Investoren
08:46Finixio Crypto Logo Ethereum Prognose: Buterin zieht Millionen für gezielte Projekte ab
08:28Finixio Crypto Logo Maxi Doge Presale Hype: Warum Trader jetzt auf Listing-Boost setzen
04:16Finixio Crypto Logo Bitcoin verliert massiv: Kann Bitcoin Hyper jetzt für Support sorgen?
30.01.26Finixio Crypto Logo Bitcoin Kurs Prognose: Ende Januar kippt das Setup? Bitcoin Hyper (HYPER) startet den Turbo
29.01.26Finixio Crypto Logo Deshalb crashen Bitcoin, Gold und Silber jetzt gleichzeitig
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall