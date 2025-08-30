Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’188 -0.3%  SPI 16’908 -0.3%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’902 -0.6%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’352 -0.8%  Gold 3’448 0.9%  Bitcoin 86’766 -3.8%  Dollar 0.8005 -0.1%  Öl 68.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BBVA-Aktie: Sabadell-Offerte nach gezahlter Zwischendividende abgeändert
Highlight-Gruppe erzielt weniger Umsatz und hohem Verlust im Halbjahr - HLEE mit roten Zahlen
Ripple: Die Geschichte und Erfinder der Kryptowährung
Fat Finger-Trades - Wie sie entstehen und was sie bereits gekostet haben
Die Performance der Kryptowährungen in KW 35: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Suche...
Kryptowährungen 30.08.2025 11:03:09

Wie viel Wert mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Engagement in VeChain hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 11.05.2022 kostete VeChain 0.030448 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3’284.31 VET im Depot. Da sich der Wert von VeChain am 29.08.2025 auf 0.024292 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79.78 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20.22 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.06.2025 bei 0.019283 USD. Am 03.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.078697 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Inside Krypto

19.08.25Hashdex Logo Hashdex: ETF-Zuflüsse nehmen Fahrt auf: ETH steigt | Lesen Sie den Hash Insider
13.08.25Hashdex Logo Hashdex: ETH verringert Performance-Abstand zu BTC | Lesen Sie den Hash Insider
07.08.25Hashdex Logo Hashdex: Bitcoin-Rally, Stablecoin-Gesetz & mehr: Das bewegt den Krypto-Markt im Q2
29.08.25Finixio Crypto Logo Institutionelle Altcoin Season? Dadurch wird’s möglich
28.08.25Finixio Crypto Logo Trading-Bot auf Telegram? Snorter machte es möglich
28.08.25Finixio Crypto Logo Sui Kurzfristige Prognose: Momentum baut sich auf und wichtige Levels im Blick
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! mit Prof. Dr. Torsten Dennin

💥 Silber 2025: Das unterschätzte Investment?

Im heutigen BX Swiss TV Experteninterview spricht Prof. Dr. Torsten Dennin (CIO der Asset Management Switzerland AG) darüber, warum Silber aktuell das vielleicht spannendste Rohstoff-Investment überhaupt ist.

Gemeinsam mit Olivia Hähnel (BX Swiss) beantwortet er folgende Fragen:
👉 Ist Silber der neue Geheimfavorit gegenüber Gold?
👉 Welche Rolle spielt der Boom bei Solar und Hightech für die Preisentwicklung?
👉 Und wie kann man als Anleger konkret profitieren – mit welchen Chancen und Risiken?

🔍 Das erwartet euch im Interview:
◽ Aktuelle Marktsituation und Hintergründe zum Silberpreis
◽ Gold vs. Silber: Unterschiede & Investmentpotenzial
◽ Industrielle Treiber: Solar, Energiewende, Zukunftstechnologien
◽ Angebot, Nachfrage & Lagerbestände: Warum der Markt im Defizit ist
◽ Investieren in Silber: physisch, ETFs, Zertifikate, Minenaktien
◽ Chancen & Risiken von Explorationsunternehmen vs. Produzenten
◽ Strategien für sicherheitsorientierte Anleger
◽ Prognose: 45–50 USD – oder mehr?

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

„Silber schlägt Gold?“ – Der geheime Favorit 2025! | BX Swiss TV