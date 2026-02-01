|Krypto-Investment
|
01.02.2026 11:03:08
Wie viel Wert mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Bei einem frühen Sui-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Sui notierte am 31.01.2025 bei 4.086 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2’447.14 SUI. Da sich der Wert eines Coins am 31.01.2026 auf 1.151 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’816.91 USD wert. Damit wäre die Investition um 71.83 Prozent gesunken.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 31.01.2026 bei 1.151 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4.328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|64’821.56363
|0.28%
|Handeln
|Vision
|0.04002
|-0.21%
|Handeln
|Ethereum
|2’085.64208
|-3.19%
|Handeln
|Ripple
|1.33400
|-3.33%
|Handeln
|Solana
|90.37633
|0.50%
|Handeln
|Cardano
|0.24921
|-2.40%
|Handeln
|Polkadot
|1.30533
|-1.47%
|Handeln
|Chainlink
|8.31617
|-1.98%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-0.91%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-2.25%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/