Krypto-Investment 01.02.2026 11:03:08

Wie viel Wert mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Sui-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Sui notierte am 31.01.2025 bei 4.086 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2’447.14 SUI. Da sich der Wert eines Coins am 31.01.2026 auf 1.151 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’816.91 USD wert. Damit wäre die Investition um 71.83 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 31.01.2026 bei 1.151 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4.328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

