Wie viel Wert mit einem Investment in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 30.08.2024 war Aptos 6.731 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 148.57 APT. Da sich der Wert eines Coins am 30.08.2025 auf 4.327 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 642.87 USD wert. Damit wäre das Investment um 35.71 Prozent gesunken.

Bei 3.925 USD erreichte der Coin am 22.06.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Aptos am 06.12.2024 bei 14.70 USD.

Redaktion finanzen.net