|Lohnende Internet Computer-Investition?
|
09.08.2025 11:03:09
Wie viel Verlust eine Investition in Internet Computer von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Internet Computer-Investition gewesen.
Am 09.08.2024 war Internet Computer 7.436 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in ICP investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’344.72 Internet Computer. Die gehaltenen Internet Computer wären am 08.08.2025 7’302.18 USD wert gewesen, da der ICP-USD-Kurs bei 5.430 USD lag. Damit wäre die Investition 26.98 Prozent weniger wert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 4.553 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 15.31 USD.
Redaktion finanzen.net
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!