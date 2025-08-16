Wie viel Verlust eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 26.10.2021 lag der Kurs von Hedera bei 0.3908 USD. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 1’000 USD in HBAR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2’558.71 Hedera. Die Anlage hätte nun einen Wert von 632.93 USD, da Hedera am 15.08.2025 0.2474 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 36.71 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.042446 USD und wurde am 04.11.2024 erreicht. Bei 0.3748 USD erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net