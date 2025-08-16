|HBAR-Investition im Blick
|
16.08.2025 19:43:09
Wie viel Verlust eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel hätten Investoren mit einer frühen Hedera-Investition verlieren können.
Am 26.10.2021 lag der Kurs von Hedera bei 0.3908 USD. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 1’000 USD in HBAR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2’558.71 Hedera. Die Anlage hätte nun einen Wert von 632.93 USD, da Hedera am 15.08.2025 0.2474 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 36.71 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.042446 USD und wurde am 04.11.2024 erreicht. Bei 0.3748 USD erreichte die Kryptowährung am 17.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
