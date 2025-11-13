Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Anzeige

Polkadot kostete am 12.11.2022 5.765 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in DOT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 173.46 Polkadot. Das Investment hätte nun einen Wert von 506.66 USD, da sich der Wert eines Coins am 12.11.2025 auf 2.921 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 49.33 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 04.11.2025 erreicht und liegt bei 2.516 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 10.72 USD.

Redaktion finanzen.net