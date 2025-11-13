Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Krypto-Anlage unter der Lupe 13.11.2025 11:03:08

Wie viel Verlust ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Polkadot Anlegern gebracht.

Polkadot kostete am 12.11.2022 5.765 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in DOT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 173.46 Polkadot. Das Investment hätte nun einen Wert von 506.66 USD, da sich der Wert eines Coins am 12.11.2025 auf 2.921 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 49.33 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 04.11.2025 erreicht und liegt bei 2.516 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 10.72 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
