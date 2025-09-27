|Wachstum oder Verlust?
|
27.09.2025 11:03:09
Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Vor Jahren in Internet Computer eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Internet Computer kostete gestern vor 5 Jahren 46.84 USD. Bei einer ICP-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.135 Internet Computer in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 26.09.2025 8.996 USD wert gewesen, da der ICP-USD-Kurs bei 4.214 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91.00 Prozent verringert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.09.2025 bei 4.073 USD. Am 06.12.2024 stieg Internet Computer auf ein 52-Wochen-Hoch bei 15.31 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|87’360.92090
|0.22%
|Handeln
|Vision
|0.10770
|-8.57%
|Handeln
|Ethereum
|3’205.26944
|3.73%
|Handeln
|Ripple
|2.22450
|1.49%
|Handeln
|Solana
|161.33078
|4.95%
|Handeln
|Cardano
|0.63147
|3.50%
|Handeln
|Polkadot
|3.13283
|3.10%
|Handeln
|Chainlink
|16.78096
|4.32%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|3.61%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|4.12%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!