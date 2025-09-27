Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wachstum oder Verlust? 27.09.2025 11:03:09

Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Vor Jahren in Internet Computer eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Internet Computer kostete gestern vor 5 Jahren 46.84 USD. Bei einer ICP-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.135 Internet Computer in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 26.09.2025 8.996 USD wert gewesen, da der ICP-USD-Kurs bei 4.214 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91.00 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.09.2025 bei 4.073 USD. Am 06.12.2024 stieg Internet Computer auf ein 52-Wochen-Hoch bei 15.31 USD.

Redaktion finanzen.net

