Wie viel Verlust bei einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren angefallen wäre

Am 20.10.2021 lag der Kurs von SHIBA INU bei 0.000028 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in SHIB vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35’714’285.71 SHIBA INU. Die gehaltenen SHIBA INU wären gestern 360.71 USD wert gewesen, da sich der SHIB-USD-Kurs auf 0.000010 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63.93 Prozent eingebüsst.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 17.10.2025 bei 0.000010 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte SHIBA INU am 04.12.2024 bei 0.000033 USD.

Redaktion finanzen.net