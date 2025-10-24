Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’568 0.1%  SPI 17’349 0.1%  Dow 47’267 1.1%  DAX 24’240 0.1%  Euro 0.9249 0.1%  EStoxx50 5’675 0.1%  Gold 4’104 -0.5%  Bitcoin 87’787 0.3%  Dollar 0.7956 0.0%  Öl 66.0 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Wie viel Verlust bei einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren angefallen wäre
Wie viel Anleger mit einem Investment in Chainlink von vor 3 Jahren verdient hätten
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Bullenmarkt hält an: Abhängigkeit von grossen Tech-Aktien schürt zunehmende Sorgen
Suche...
200.- Saxo-Deal
Entwicklung der Anlage 24.10.2025 19:43:08

Wie viel Verlust bei einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren angefallen wäre

Wer vor Jahren in SHIBA INU investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 20.10.2021 lag der Kurs von SHIBA INU bei 0.000028 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in SHIB vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35’714’285.71 SHIBA INU. Die gehaltenen SHIBA INU wären gestern 360.71 USD wert gewesen, da sich der SHIB-USD-Kurs auf 0.000010 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63.93 Prozent eingebüsst.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 17.10.2025 bei 0.000010 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte SHIBA INU am 04.12.2024 bei 0.000033 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: salarko / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025