Wie viel Gewinn eine Tron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Tron wurde am 30.09.2022 zu einem Wert von 0.061024 USD gehandelt. Bei einem TRX-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 163’871.16 Tron. Da sich der Kurs von TRX-USD gestern auf 0.3336 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54’659.73 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 446.60 Prozent angezogen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.10.2024 bei 0.1536 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.12.2024 bei 0.4195 USD.

Redaktion finanzen.net