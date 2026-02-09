Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’518 0.1%  SPI 18’689 0.3%  Dow 50’147 0.1%  DAX 25’015 1.2%  Euro 0.9135 -0.4%  EStoxx50 6’059 1.0%  Gold 5’069 2.2%  Bitcoin 54’009 -1.3%  Dollar 0.7666 -1.2%  Öl 69.0 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526NVIDIA994529Rheinmetall345850Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Microsoft951692
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Wie viel Gewinn eine Investition in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren eingebracht hätte
So viel Wert wäre mit einem Investment in Ethereum Classic von vor 3 Jahren verloren gegangen
Tesla-Aktie in Blasenterritorium: Marktveteran warnt Anleger mit Nachdruck
Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Plus500 Depot
Performance im Blick 09.02.2026 19:43:08

Wie viel Gewinn eine Investition in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn eine Investition in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Bei einer frühen Investition in Bitcoin Cash hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Bitcoin Cash war gestern vor 3 Jahren 131.59 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in BCH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76.00 Bitcoin Cash. Da sich der Wert von Bitcoin Cash am 08.02.2026 auf 527.84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40’113.73 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 301.14 Prozent angezogen.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 268.84 USD. Am 03.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654.75 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Inside Krypto

04:30Finixio Crypto Logo Bitcoin kämpft um 72.000 USD und Layer-2-Token gewinnen an Fahrt
08.02.26Finixio Crypto Logo XRP Kurs Prognose: Analysten sehen massives Potenzial – doch Wale rotieren in neuen Bitcoin-Sektor
08.02.26Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper: Warum Analysten diesen „optimierten Ansatz“ der Blockchain-Skalierung beobachten
08.02.26Finixio Crypto Logo Bitcoin Sharpe-Ratio erreicht beunruhigend tiefe Werte
08.02.26Finixio Crypto Logo Ethereum Prognose: Netzwerk-Updates treiben Preis nach oben
07.02.26Finixio Crypto Logo Krypto-Presales entdecken: Wie man den Markt nach dem nächsten x1000-Juwel durchsucht – und warum Maxi Doge heraussticht
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall