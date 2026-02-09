|Performance im Blick
|
09.02.2026 19:43:08
Wie viel Gewinn eine Investition in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Bei einer frühen Investition in Bitcoin Cash hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Bitcoin Cash war gestern vor 3 Jahren 131.59 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in BCH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76.00 Bitcoin Cash. Da sich der Wert von Bitcoin Cash am 08.02.2026 auf 527.84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40’113.73 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 301.14 Prozent angezogen.
Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 268.84 USD. Am 03.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654.75 USD.
Redaktion finanzen.net
