|Krypto-Anlage unter der Lupe
|
12.11.2025 19:43:08
Wie viel Gewinn eine Dogecoin-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Bei einem frühen Investment in Dogecoin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Dogecoin wurde am 11.11.2020 zu einem Wert von 0.002767 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 361’402.24 Dogecoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62’116.87 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.11.2025 auf 0.1719 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6’111.69 Prozent zugenommen.
Am 08.04.2025 erreichte DOGE sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.1418 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 08.12.2024 erreicht und liegt bei 0.4673 USD.
Redaktion finanzen.net
