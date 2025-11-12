Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Krypto-Anlage unter der Lupe 12.11.2025 19:43:08

Wie viel Gewinn eine Dogecoin-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Wie viel Gewinn eine Dogecoin-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Bei einem frühen Investment in Dogecoin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Dogecoin wurde am 11.11.2020 zu einem Wert von 0.002767 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 361’402.24 Dogecoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62’116.87 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.11.2025 auf 0.1719 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6’111.69 Prozent zugenommen.

Am 08.04.2025 erreichte DOGE sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.1418 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 08.12.2024 erreicht und liegt bei 0.4673 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CKA / shutterstock.com

10:34Finixio Crypto Logo Solana Kurs Prognose: Übernehmen die Bären das Kommando?
09:41Finixio Crypto Logo China beschuldigt die USA, 127.000 gestohlene Bitcoin im Wert von 13 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt zu haben
