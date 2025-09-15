Wie viel Gewinn ein Investment in Litecoin von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Vor 5 Jahren notierte Litecoin bei 49.03 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 203.95 LTC im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23’484.85 USD, da Litecoin am 14.09.2025 115.15 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der Investition um 134.85 Prozent erhöht.

Am 16.09.2024 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 62.59 USD. Am 17.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 137.03 USD.

Redaktion finanzen.net