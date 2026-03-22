|Anlage im Check
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22.03.2026 19:43:08
Wie viel eine Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr gekostet hätte
So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Worldcoin verlieren können.
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Gestern vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 0.8136 USD. Bei einem Investment von 100 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 122.90 Worldcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 39.17 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 21.03.2026 auf 0.3187 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 60.83 Prozent eingebüsst.
Das 52-Wochen-Tief von WLD liegt derzeit bei 0.3109 USD und wurde am 22.03.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Worldcoin am 09.09.2025 bei 1.939 USD..
Redaktion finanzen.net
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