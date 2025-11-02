Wie viel eine Investition in Sui von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Anzeige

Gestern vor 1 Jahr notierte Sui bei 1.991 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 5’021.96 SUI-Coins. Die gehaltenen Sui wären am 01.11.2025 bei einem SUI-USD-Kurs von 2.377 USD 11’938.91 USD wert gewesen. Das entspricht einer Zunahme von 19.39 Prozent.

Bei 1.852 USD erreichte der Coin am 04.11.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 04.01.2025 erreichte Sui sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net