|Anlage unter der Lupe
|
24.10.2025 19:43:08
Wie viel Anleger mit einem Investment in Chainlink von vor 3 Jahren verdient hätten
Vor Jahren Chainlink gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Chainlink wurde am 23.10.2022 zu einem Wert von 7.063 USD gehandelt. Wer vor 3 Jahren 100 USD in LINK investiert hat, hat nun 14.16 Chainlink im Depot. Die gehaltenen Chainlink wären am 23.10.2025 246.43 USD wert gewesen, da der LINK-USD-Kurs bei 17.41 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 146.43 Prozent vermehrt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 04.11.2024 erreicht und liegt bei 10.24 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink wurde am 15.12.2024 erreicht und liegt bei 29.48 USD.
Redaktion finanzen.net
