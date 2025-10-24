Wie viel Anleger mit einem Investment in Chainlink von vor 3 Jahren verdient hätten

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Anlage unter der Lupe 24.10.2025 19:43:08

Vor Jahren Chainlink gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Chainlink wurde am 23.10.2022 zu einem Wert von 7.063 USD gehandelt. Wer vor 3 Jahren 100 USD in LINK investiert hat, hat nun 14.16 Chainlink im Depot. Die gehaltenen Chainlink wären am 23.10.2025 246.43 USD wert gewesen, da der LINK-USD-Kurs bei 17.41 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 146.43 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 04.11.2024 erreicht und liegt bei 10.24 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink wurde am 15.12.2024 erreicht und liegt bei 29.48 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com
