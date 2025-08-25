Wie viel Anleger mit einem Bitcoin-Investment von vor 10 Jahren verdient hätten

Anzeige

Bitcoin notierte am 24.08.2015 bei 222.40 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in BTCinvestiert, wäre er nun im Besitz von 44.96 Bitcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’099’831.50 USD, da Bitcoin am 24.08.2025 113’420.25 USD wert war. Damit wäre die Investition um 50’898.31 Prozent gestiegen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.09.2024 bei 53’914.82 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 bei 123’415.86 USD.

