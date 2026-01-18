Weisses Haus widerspricht Coinbase-Gerüchten um Rückzug aus Krypto-Gesetz

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Weisse Haus hat Berichte zurückgewiesen, wonach es seine Unterstützung für ein neues Gesetz zur Regulierung des Kryptomarkts aufgegeben habe.

Coinbase und sein CEO Brian Armstrong betonen, dass Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern weiterlaufen und sich auf Lösungen mit Community-Banks konzentrieren.

• Die Debatte über die Regulierung von Stablecoins und CFTC-Befugnisse bleibt ein zentraler Streitpunkt im US-Krypto-Rechtsrahmen.

Die US-Regierung und Coinbase liefern unterschiedliche Darstellungen zum Stand des Gesetzgebungsverfahrens für den Krypto-Markt. Die Diskussion hat politische Reaktionen und Marktbewegungen ausgelöst.

Streit um Krypto-Gesetz belastet Markt

Coinbase-Chef Brian Armstrong hat klar gestellt, dass das Weisse Haus seine Unterstützung für den vorgeschlagenen Gesetzestext zum Kryptomarkt nicht zurückgezogen hat. Die Gespräche zwischen der Regierung und dem Unternehmen zielten darauf ab, weiter gemeinsame Lösungen zu finden, erklären beide Seiten. Armstrong betonte, dass Coinbase eher einen nicht vorhandenen als einen schlechten Gesetzesentwurf akzeptiere, weil er seiner Ansicht nach wichtige Regulierungsrechte der Commodity Futures Trading Commission untergraben habe. Diese Aussage hatte in Washington für Aufmerksamkeit gesorgt.

Nach Armstrongs Worten arbeiteten seine Berater aktiv mit Vertretern aus dem Finanz- und Bankensektor zusammen, um spezifische Anliegen von Community-Banks in den Text einzubringen. Diese Banken sollen von klaren Regeln und einer stärkeren Einbindung in den Krypto-Markt profitieren. Gleichzeitig warnte Armstrong, dass bestimmte Teile des Senatsvorschlags die Innovation im Krypto-Sektor bremsen könnten.

Die Reaktion der Politik liess nicht lange auf sich warten. Der Vorsitzende des Senate Banking Committee hat die Diskussionen über den Gesetzentwurf aufgeschoben, um weitere Gespräche zu ermöglichen. Gesetzgeber betonen, dass eine bipartisan Tragfähigkeit und klare Leitlinien für Marktteilnehmer höchste Priorität haben.

Marktreaktionen und Auswirkungen auf Bitcoin

Die Unsicherheit um das Gesetz und die politischen Auseinandersetzungen haben auch Auswirkungen auf die Märkte. Bitcoin handelt weiterhin volatil, während Händler auf regulatorische Klarheit warten. Die Debatte um die CFTC-Befugnisse und Stablecoin-Regelungen beeinflusst das Vertrauen institutioneller Investoren ebenso wie die Stimmung bei Privatanlegern. In den letzten 30 Tagen zeigte der Bitcoin-Preis eine moderate Aufwärtsbewegung und blieb ein wichtiger Indikator für Risikobereitschaft im breiteren Kryptosektor.

Marktforscher weisen darauf hin, dass jede Verzögerung im Gesetzgebungsverfahren zu kurzfristigen Schwankungen bei Krypto-Assets führen kann. Analysten sehen sowohl Chancen als auch Herausforderungen in einer stärkeren regulatorischen Struktur. Die klare Einbindung von Banken und traditionellem Finanzwesen könnte zu einer stabileren Marktumgebung beitragen, gleichzeitig aber Innovationen verlangsamen.

Bitcoin-Layer-2 Projekte gewinnen Aufmerksamkeit

Während politische Akteure in den USA über regulatorische Rahmenbedingungen beraten, richten Investoren ihren Blick auf technologische Entwicklungen ausserhalb des Gesetzgebungsprozesses. Eines der Projekte, das zunehmend im Fokus steht, ist Bitcoin Hyper mit seinem Token $HYPER. Bitcoin Hyper ist ein Bitcoin-Layer-2-Protokoll, das darauf abzielt, die Skalierbarkeitsgrenzen von Bitcoin zu überwinden und Funktionen wie schnelle Transaktionen, niedrige Gebühren und DeFi-Anwendungen zu ermöglichen. Es baut auf einer Solana Virtual Machine Architektur auf, um hohe Transaktionsdurchsätze und Programmierbarkeit zu erreichen, während die Sicherheit von Bitcoin als Settlement-Layer erhalten bleibt.

Der Presale für $HYPER ist weiterhin aktiv und hat bereits erhebliche Mittel eingebracht, mit über 29 Millionen Dollar, die in frühen Finanzierungsrunden gesammelt wurden. Anleger können $HYPER-Token vor dem geplanten Hauptnetzstart kaufen, wobei verschiedene Wallet-Optionen und Zahlungskanäle unterstützt werden.

Bitcoin Hyper bietet neben der Schaffung eines Layer-2-Netzwerks auch Funktionen wie Staking und Governance. Durch diese zusätzlichen Komponenten soll eine aktive Community aufgebaut werden, die an der Weiterentwicklung des Netzwerks mitwirkt. Presale-Teilnehmer können frühzeitig in die Entwicklung involviert sein und von möglichen zukünftigen Kursveränderungen profitieren, sobald Token auf zentralisierten und dezentralisierten Börsen gelistet werden.

