07.02.2026 11:03:09

VeChain: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einem frühen VeChain-Investment verlieren können.

Am 06.02.2025 wurde VeChain bei 0.032472 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in VET investiert hätte, befänden sich nun 30’795.89 VeChain in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 06.02.2026 bei einem VET-USD-Kurs von 0.008276 USD 254.85 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 74.51 Prozent.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.007306 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0.035466 USD und wurde am 12.02.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

